Что должен знать участник онлайн-переписи – Бюро нацстатистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Бюро национальной статистики, более 2 миллионов казахстанцев приняли участие в переписи населения онлайн. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» официальный представитель Бюро Олжас Сайлаубекулы рассказал, что должен знать участник онлайн-переписи и куда нужно обращаться при возникновении вопросов.

«Участник онлайн-переписи может, вместе с собой, зарегистрировать и членов своей семьи. То есть, необязательно каждому члену семьи регистрироваться отдельно. Это удобно и не требует много времени. После регистрации данных на всех членов семьи результат переписи присылается в виде сообщения. В настоящее время онлайн-перепись проходит в быстром темпе и никаких нарушений законности не зарегистрировано», – сказал О. Сайлаубекулы.

Как отметил официальный представитель Бюро, с 1 октября приступят к работе интервьюеры.

«У нас работает 1 446 центров связи. Граждане могут обращаться в сall-центр и получить ответы на интересующие их вопросы. Это бесплатно, центр работает круглосуточно. До сих пор граждане обращались в центр, в основном, с вопросами о процессе онлайн-переписи и регистрации. Наши специалисты дают ответы на все вопросы», – сообщил О. Сайлаубекулы.

По его словам, вопросы переписного листа прошли общественное обсуждение. Эти вопросы составлены на основе переписного листа переписи 2009 года.

«В их числе есть вопросы, внесенные по предложениям государственных органов. Кроме того, учтены предложения международных организаций. В частности, таких, как Европейская конференция статистиков и Вашингтонская группа. Вопросы онлайн-переписи этого года были опубликованы на площадке Открытых НПА, прошли общественное обсуждение, согласованы с государственными органами», – отметил О. Сайлаубекулы.