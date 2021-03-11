Что делают в Казахстане для снижения цен на продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о принимаемых мерах по стабилизации цен на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Вашему поручению в целях стабилизации цен министерством совместно с Министерством сельского хозяйства и Агентством по защите и развитию конкуренции разработана Дорожная карта по стабилизации цен. Документ состоит из 44 конкретных мероприятий. По каждой мере установлены конкретные сроки исполнения и ответственные лица. Мероприятия можно разделить на 4 направления», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По его словам, они будут реализованы с марта. Он рассказал о первом направлении.

«Теперь кратко об основных направлениях Дорожной карты. Первое направление. Проверки и комплаенс. Меры направлены на усиление контроля со стороны государственных органов за субъектами рынка, необоснованно завышающими цены, освещая проделанную работу через средства массовой информации и социальные сети», - отметил министр.

«В частности, предусматриваются проведение антимонопольных мероприятий и отсутствие повышения торговой надбавки в торговых сетях. Все эти проверки не входят в мораторий. Потому что это создает угрозу жизни и здоровью населения. В этой связи, наряду с установлением предельных цен, местные исполнительные, антимонопольные и фискальные органы проводят совместные проверки», - заключил Б. Султанов.