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    12:00, 11 Март 2021 | GMT +6

    Что делают в Казахстане для снижения цен на продукты питания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о принимаемых мерах по стабилизации цен на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Вашему поручению в целях стабилизации цен министерством совместно с Министерством сельского хозяйства и Агентством по защите и развитию конкуренции разработана Дорожная карта по стабилизации цен. Документ состоит из 44 конкретных мероприятий. По каждой мере установлены конкретные сроки исполнения и ответственные лица. Мероприятия можно разделить на 4 направления», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    По его словам, они будут реализованы с марта. Он рассказал о первом направлении.

    «Теперь кратко об основных направлениях Дорожной карты. Первое направление. Проверки и комплаенс. Меры направлены на усиление контроля со стороны государственных органов за субъектами рынка, необоснованно завышающими цены, освещая проделанную работу через средства массовой информации и социальные сети», - отметил министр.

    «В частности, предусматриваются проведение антимонопольных мероприятий и отсутствие повышения торговой надбавки в торговых сетях. Все эти проверки не входят в мораторий. Потому что это создает угрозу жизни и здоровью населения. В этой связи, наряду с установлением предельных цен, местные исполнительные, антимонопольные и фискальные органы проводят совместные проверки», - заключил Б. Султанов.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Другие государственные органы Цены и тарифы Экономика
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