Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал о работах, которые проводятся для улучшения качества воздуха в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экологические вопросы для нас очень актуальны. Что касается Атырауского НПЗ, то в городе иногда ощущаются неприятные запахи, но это происходит не каждый день. Жители, проживающие возле этого завода, говорят, что запах идет оттуда. Мы для этого создали специальную комиссию, состоящую из активистов общественности, неправительственных организаций и вместе с департаментом экологии направляем. При выявлении нарушений они согласно законодательству выплачивают штрафы», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Серик Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил аким, для решения этого вопроса необходим системный подход.

«Мы эту проблему должны решать системно. В первую очередь, мы проверили завод и выявили шесть площадок, где хранятся остатки нефтепродуктов. Мы совместно с «КазМунайГаз» решили рекультивацию сделать. Из шести площадок в трех уже рекультивация завершена, на двух производится, то есть их уже не будет. Оставшаяся одна - технологически необходима. Есть новые технологии и можно ее закрыть, оставшуюся площадку мы будет закрывать. Сейчас мы с «КазМунайГаз» прорабатываем, чтобы они сделали определенный технический аудит, то есть посмотрели по заводу, где могут быть в будущем такие источники и какие они должны установить фильтры или по другому их утилизировать. Ссистемно мы будем этим вопросом заниматься», - пояснил Серик Шапкенов.

Аки добавил, что еще одним источником загрязнения воздуха считают поля испарения «Тухлая балка».

«По «Тухлой балке» полностью завершаем рекультивацию, то есть там этого запаха по сути нет и не будет», - заверил глава региона.