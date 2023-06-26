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Что делают для стабилизации цен на продукты в области Улытау

Автор:  
Анеля Касымова
26 Июня 2023, 16:33
Что делают для стабилизации цен на продукты в области Улытау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким аким области Улытау Берик Абдыгалиулы отчитался о проводимой работе для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в регионе из 19 социально-значимых продовольственных товаров производится только 3 вида продукции. Это мука, хлеб и говядина.

Поэтому в области ведется работа по развитию сельского хозяйства. Основным направлением в этой отрасли является производство мяса. К сожалению, как сообщил Берик Абдыгалиулы, переработка говядины в этом году снизилось на 4,8% - с 222 до 211 тысяч тонн. При этом увеличилось выработка конины. Это связано с дефицитом рабочих по уходу за крупным рогатым скотом.

«Поэтому сейчас мы направляем кредиты на увеличение поголовья крупного рогатого скота и овец, мясопереработку», - сказал Берик Абдыгалиулы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В связи с заготовкой корма, по его данным, фермерам с 1 июля будут выделены субсидии на сумму 500 млн тенге.

Также, по словам акима, для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально-значимые продукты в регионе создан региональный стабилизационный фонд – СПК «Улытау». Из резерва Правительства выделен 1 млрд тенге на закуп товаров.


Экономика   Цены и тарифы   Улытауская область  
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