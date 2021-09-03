Что делают для предупреждения распространения КВИ в столичных школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпринимаются для предупреждения распространения КВИ в столичных школах, рассказала заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, учебный год в городе Нур-Султане стартовал в традиционном формате. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был принят ряд мер. Все учебные заведения у нас подключены к проекту «Ашык», 99% преподавателей и учителей вакцинированы», - сказала Жанна Пралиева на брифинге.

Спикер добавила, что в целях предупреждения коронавирусной инфекции допуск педагогов, персонала, родителей, законных представителей, посетителей, студентов в организации дошкольного и среднего образования, колледжей высших учебных заведений, включая интернаты, общежития, столовые, буфеты через приложение «Ашык», в том числе и через другие платформы.

«Необходимо соблюдать масочный режим в учебных кабинетах и во время перемен. Также согласно постановлению №37 от 26 августа 2021 года дети старше 12 лет, в том числе студенты, которым нет 18 лет допускаются на объекты образования с дбровольной фиксацией с разрешения родителей или законных представителей через приложение «Ашык». Это касается также таких объектов как компьютерные клубы, кинотеатры, детские оздоровительные центры и т.д», - добавила Жанна Пралиева.