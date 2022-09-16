Что делать застрахованным пациентам при дефиците врачей в прикрепленной клинике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случае, если клиника, участвующая в системе обязательного медицинского страхования, испытывает дефицит врачей, она обязана направить пациента по соисполнению в другую медорганизацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Часто мы видим по обращениям граждан, публикациям в социальных сетях, что нередки случаи, когда пациенты не могут попасть на прием к профильному специалисту. Причины разные: врач в отпуске или врач уволился, клиника не может вовремя подобрать подходящие кадры, в итоге образуется «затор», пациенты не могут вовремя получить консультации и лечение. Таким образом, нарушаются права пациента в части длительности ожидания консультативно-диагностических услуг. В данном случае клиника обязана направить пациента по соисполнению в другую медорганизацию, даже если с ней нет договора. Договор заключается автоматически при формировании направления», - сообщил председатель правления ФСМС Айдын Ашуев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

С жалобами и обращениями по поводу медуслуг в рамках ОСМС казахстанцы могут звонить в call-центр 1406, обращаться через мобильное приложение «Qoldau 24/7», официальный сайт Фонда – fms.kz и Сактандыру-бот в Telegram.

Ранее сообщалось, что за cемь месяцев текущего года в Фонд социального медицинского страхования поступило более 13 тыс. жалоб. Топ жалоб возглавило непредоставление медицинским работником медицинской помощи на уровне поликлиники, требующейся по медицинским показаниям – 26%.