Что делать с приписками в Damumed - мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно дальше дорабатывать мониторинг вопросов объема и качества медицинской помощи. Об этом заявил аналитик и консультант по вопросам экономики и финансирования здравоохранения Марат Мамаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если верить статданным Минздрава, то 99 млн услуг было оказано населению на уровне амбулаторно-поликлинического сектора в прошлом году. Фонд медицинского страхования, имея хоть сколько кадров, хоть сколько сил, не может всё это проконтролировать – припишут или не припишут. Конечно, для этого есть определенные технические решения», - сказал Марат Мамаев в ходе онлайн-интервью на площадке Агентства по противодействию коррупции.

По его словам, в этом вопросе нужно задействовать информационные системы.

«Я согласен с тем, что нужно дальше дорабатывать мониторинг вопросов объема и качества медицинской помощи. Фонд этим активно сейчас занимается. Это проблема не только Казахстана. Есть такая проблема, и с ней каждая страна борется по-разному. С другой стороны, население начало смотреть – получили они эту помощь или нет. Население должно участвовать в мониторинге объемов. Это очень большой потенциал», - подчеркнул эксперт.

В этой связи, по словам Марата Мамаева, необходимо ежеквартально публиковать гражданский бюджет (по здравоохранению), сделать технические решения, которые позволяли бы и населению заниматься контролем.

Ранее генеральный директор Damumed Наталья Киль ответила на вопрос, каким образом будет исправляться ситуация с приписками.