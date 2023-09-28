Что делать с популяцией сайгаков в Костанайской области?

Агросезон этого года для Костанайской области выдался весьма напряженным. Непогода в период посевной и уборочной кампании также сопровождалась саранчи и сайгаков. К слову, популяция последних неумолимо растет каждый год, передает МИА «Казинформ».

Только в период с 2016 по 2023 годы количество сайгаков Бетпакдалинской популяции выросло в 20 раз (с 36,2 тысячи до 745,3 тысячи голов).

— Сайгак — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. Сайгак не включен в Красную книгу Республики Казахстан, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона, ответственность за его нелегальную добычу такая же, как на виды животных, включенных в перечень Красной книги. В Костанайской области сайгаков охраняют опорными пунктами центрального регионального филиала РГКИ «ПО Охотзоопром». Конечно же, в Наурузумском государственном природном заповеднике и в государственном природном резервате « Алтын дала», — пояснили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Но такая бережная охрана привела к огромному росту численности этих парнокопытных животных. По Казахстану общий ущерб составил 121,9 тысячи га посевов, 247,7 тысячи га сенокосных и 882,6 тысячи га пастбищных угодий (Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, ЗКО). По сумме это составило более 12 млрд тенге.

Конкретно в Костанайском регионе от набегов сайги пострадало более 24 тысяч га. Среди «потерпевших» культур львиную долю составила пшеница (19,5 тысячи га), также в списке есть овес, ячмень, житняк, сафлор и чечевица.

Раньше, сайгаки преимущественно обитали в южной части области, это Амангельдинский, Джангельдинский районы и город Аркалык. На сегодня миграция парнокопытных расширилась — теперь их можно встретить в Наурузумском, Камыстинском и Аулиекольский районах. Специалисты считают, что это связано с увеличением популяции — животным мало места.

Об этой проблеме начали говорить и на государственном уровне. В Минэкологии рассказали, что теперь сайгак включен в перечень животных, подлежащих регулированию.

— По результатам весеннего авиаучета общая численность сайгаков в Казахстане достигла порядка 2 миллионов особей, тогда как в советский период было максимально зафиксировано 1 млн 200 тысяч. На сегодня самой многочисленной является Уральская популяция — 1 млн 130 тысяч особей (при КазССР — порядка 300 тысяч). По прогнозным данным, в конце года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей, — сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Вместе с тем, высокий прирост численности сайгаков усилил конкуренцию с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, привел к потравам сельскохозяйственных угодий.

— Учеными Западно-Казахстанского агротехнического университета имени Жангир-хана разработано биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков, с использованием методов отлова при помощи сетевого кораля, — отметили в ведомстве.

Метод предполагает отлов сайгаков с помощью большой сетки. Животных загоняют туда. Затем в течение нескольких месяцев сначала удаляют рогачей-самцов. Из-за того, что последних остаётся мало, сайгаки не размножаются так быстро, а самок можно продолжать подкармливать, содержать еще некоторое время в загонах. Именно этот способ считается наиболее мягким методом регулирования численности сайгаков. Биологическим обоснованием регулирование численности сайгаков рекомендовано в следующем объеме: Уральская популяция сайгаков — не более 20%, Бетпакдалинская популяция сайгаков — не более 15%. То есть под регулирование попадают регионы, где обитают данные виды сайги.

Соответствующие изменения внесены в приказ министра сельского хозяйства РК от 14 апреля 2010 года. Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года.