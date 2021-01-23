Что делать с ценами на продукты – обсуждали на общественном совете в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Петропавловска рассмотрели вопрос ценообразования на продукты и товары первой необходимости и может ли на них повлиять отдел предпринимательства города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по докладу и.о. руководителя отдела Мадияра Жандугина, власти следят только за 19 наименованиями социально значимых продуктов. На них роста цен нет, за исключением гречки, яиц и растительного масла. Но и эти продукты подорожали в пределах от 5 до 10 тенге. Все остальное стоит так же, как и в декабре прошлого года.

По словам М.Жандугина, по 17 из 19 наименований цена не превышает среднего уровня цен среди других городов. Дороже в Петропавловске только мясо кур – 821 тенге за килограмм при средней цене в 819 тенге. Чиновник объяснил эту двухтенговую разницу тем, что в других казахстанских городах куриное мясо стало дешевле, в Петропавловске же цена с ноября не изменилась.

«Объем производства продуктов питания увеличился до 76 млрд тенге. Работают 29 крупных перерабатывающих предприятий. Проводится работа по созданию развитой торговой инфраструктуры. В этом году планируется открытие двух торговых центров. Расширяется торговая сеть местных товаропроизводителей, чтобы исключить посредников», - сообщил М.Жандугин.

Он добавил, что на Петропавловский хлебобулочный комбинат поставляется удешевленная пшеница. В результате так называемый социальных хлеб можно купить по цене от 57 до 61 тенге за булку. Хлеб других пекарен стоит от 85 тенге.

С птицефабриками городские власти подписали меморандум о стабилизации цен на куриное яйцо. В прошлом году из-за птичьего гриппа три птицефабрики приостановили деятельность. И сейчас яйцо в торговые сети поставляют только две птицефабрики. М.Жандугин утверждает, что отпускная цена десятка яиц составляет 280 тенге, розничная – 300 тенге.

«Еженедельно проводится мониторинг цен. Постоянно в пабликах есть информация о повышении цены на масло или яйцо. Отмечу, что если торговый объект реализует несколько социально-значимых продуктов и имеет несколько поставщиков, самую низкую стоимость они определяют с надбавкой не более 15%. Остальное – они определяют сами. На мониторинге находится только одна торговая марка масла – «Заречное», - заявил М.Жандугин.

Он рассказал, какие запасы есть в стабфонде, продукцию из которого по удешевленным ценам реализуют в шести торговых точках, супермаркетах и торговых центрах города. Муки в стабфонде более 1,6 тысячи тонн, картофеля – более 390 тонн, моркови – 134 тонны, лука – 148 тонны, капусты – 153 тонны, рожек – 78 тонн, сахара – 55,8 тонн, гречки - 86 тонн, риса – 117 тонн, соли – 67 тонн, куриных окорочков – 96 тонн, растительного масла – 8 тысяч литров.

Один из членов общественного совета Кайсар Сарсенбаев отметил, что мониторинг торговых точек, где реализуют продукты из стабфонда, показал, что этих товаров либо нет, либо их привозят в небольшом количестве, и люди нуждающиеся не могут их приобрести.

«Вас послушать – все замечательно. Вы мониторите, работа якобы идет. Но когда слушаешь информацию, в которой приводятся данные об уровне цен в регионах, то я еще ни разу не видела ни одного из наименований, чтобы в Петропавловске было дешевле, чем в других городах. Самые дорогие продукты в Северном Казахстане после столицы», - сказала член общественного совета Бейбит Мустафина.

Члены общественного совета считают, что нужно разработать механизм, который позволит покупать продукты по сниженным ценам именно нуждающимся и пожилым людям. Одним из предложений было вернуть социальные магазины типа «Шапагата».

Рекомендовали горакимату и обратить внимание на информирование населения о ценах и местах продажи продуктов из стабфонда.

«Мы уже как-то рассматривали вопрос ценообразования. Нам объясняли, что при областном акимате есть комиссия по формированию и использованию продукции стабфонда. Мы выяснили, что в ее состав не входит ни один депутат, ни один член общественного совета. В качестве рекомендации – нам необходимо делегировать туда своего представителя. Мы не увидели никакого экономического прогноза, рыночного показателя. Вы просто промониторили цены и сделали ниже. В списке социально-значимых продуктов питания всего 19 наименований. В продуктовую корзину входит ограниченный список продуктов. Ужали этот список до минимальных. На это тоже нужно как-то влиять. Стабфонд – только один способ регулирования цен. Нужны другие методы. Отделы акимата не должны быть просто статистиками», - подчеркнул член общественного совета Павел Афанасьев.

Напомним, недавно статистики предоставили информацию о повышении цен на продукты питания за прошлый год по области более чем на 7%.