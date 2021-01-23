Что делать с ценами на продукты – обсуждали на общественном совете в Петропавловске
Судя по докладу и.о. руководителя отдела Мадияра Жандугина, власти следят только за 19 наименованиями социально значимых продуктов. На них роста цен нет, за исключением гречки, яиц и растительного масла. Но и эти продукты подорожали в пределах от 5 до 10 тенге. Все остальное стоит так же, как и в декабре прошлого года.
По словам М.Жандугина, по 17 из 19 наименований цена не превышает среднего уровня цен среди других городов. Дороже в Петропавловске только мясо кур – 821 тенге за килограмм при средней цене в 819 тенге. Чиновник объяснил эту двухтенговую разницу тем, что в других казахстанских городах куриное мясо стало дешевле, в Петропавловске же цена с ноября не изменилась.
«Объем производства продуктов питания увеличился до 76 млрд тенге. Работают 29 крупных перерабатывающих предприятий. Проводится работа по созданию развитой торговой инфраструктуры. В этом году планируется открытие двух торговых центров. Расширяется торговая сеть местных товаропроизводителей, чтобы исключить посредников», - сообщил М.Жандугин.
Он добавил, что на Петропавловский хлебобулочный комбинат поставляется удешевленная пшеница. В результате так называемый социальных хлеб можно купить по цене от 57 до 61 тенге за булку. Хлеб других пекарен стоит от 85 тенге.
С птицефабриками городские власти подписали меморандум о стабилизации цен на куриное яйцо. В прошлом году из-за птичьего гриппа три птицефабрики приостановили деятельность. И сейчас яйцо в торговые сети поставляют только две птицефабрики. М.Жандугин утверждает, что отпускная цена десятка яиц составляет 280 тенге, розничная – 300 тенге.
«Еженедельно проводится мониторинг цен. Постоянно в пабликах есть информация о повышении цены на масло или яйцо. Отмечу, что если торговый объект реализует несколько социально-значимых продуктов и имеет несколько поставщиков, самую низкую стоимость они определяют с надбавкой не более 15%. Остальное – они определяют сами. На мониторинге находится только одна торговая марка масла – «Заречное», - заявил М.Жандугин.
Он рассказал, какие запасы есть в стабфонде, продукцию из которого по удешевленным ценам реализуют в шести торговых точках, супермаркетах и торговых центрах города. Муки в стабфонде более 1,6 тысячи тонн, картофеля – более 390 тонн, моркови – 134 тонны, лука – 148 тонны, капусты – 153 тонны, рожек – 78 тонн, сахара – 55,8 тонн, гречки - 86 тонн, риса – 117 тонн, соли – 67 тонн, куриных окорочков – 96 тонн, растительного масла – 8 тысяч литров.
Один из членов общественного совета Кайсар Сарсенбаев отметил, что мониторинг торговых точек, где реализуют продукты из стабфонда, показал, что этих товаров либо нет, либо их привозят в небольшом количестве, и люди нуждающиеся не могут их приобрести.
«Вас послушать – все замечательно. Вы мониторите, работа якобы идет. Но когда слушаешь информацию, в которой приводятся данные об уровне цен в регионах, то я еще ни разу не видела ни одного из наименований, чтобы в Петропавловске было дешевле, чем в других городах. Самые дорогие продукты в Северном Казахстане после столицы», - сказала член общественного совета Бейбит Мустафина.
Члены общественного совета считают, что нужно разработать механизм, который позволит покупать продукты по сниженным ценам именно нуждающимся и пожилым людям. Одним из предложений было вернуть социальные магазины типа «Шапагата».
Рекомендовали горакимату и обратить внимание на информирование населения о ценах и местах продажи продуктов из стабфонда.
«Мы уже как-то рассматривали вопрос ценообразования. Нам объясняли, что при областном акимате есть комиссия по формированию и использованию продукции стабфонда. Мы выяснили, что в ее состав не входит ни один депутат, ни один член общественного совета. В качестве рекомендации – нам необходимо делегировать туда своего представителя. Мы не увидели никакого экономического прогноза, рыночного показателя. Вы просто промониторили цены и сделали ниже. В списке социально-значимых продуктов питания всего 19 наименований. В продуктовую корзину входит ограниченный список продуктов. Ужали этот список до минимальных. На это тоже нужно как-то влиять. Стабфонд – только один способ регулирования цен. Нужны другие методы. Отделы акимата не должны быть просто статистиками», - подчеркнул член общественного совета Павел Афанасьев.
Напомним, недавно статистики предоставили информацию о повышении цен на продукты питания за прошлый год по области более чем на 7%.