Что делать родителям, если ребенок учится на «тройки»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На пороге новый учебный год и забот у родителей с его наступлением заметно прибавится. Отдельная головная боль – оценки детей. Стоит ли переживать, если ребенок приносит «тройки» вместо желаемых «пятерок» - об этом в разговоре корреспондента МИА «Казинформ» с психологом Дмитрием Агаповым.

- Дмитрий, на самом деле, что делать родителям, если ребенок не оправдывает ожиданий и учится на тройки?

- Прежде всего, не создавать стрессовой ситуации. Если родители хотят, чтобы ребенок учился только на пятерки - это прямая дорога к синдрому перфекционизма. Это когда человек слишком сосредоточен на системе оценивания и связывает с этим личность. То есть, если он получает хорошие оценки, то он хороший. У таких людей всегда присутствует страх не справиться с задачей. Чем сильнее страх, тем меньше шансов достичь цели. И тем больше сил тратиться на ее достижение. Я наблюдал детей, которые после каких-то подготовок в школе, не могли встать с дивана либо заболевали. Это мощная перегрузка нервной системы. Проблема в том, что ребенку сложно восстановиться после этого.

- То есть, не стоит требовать от ребенка «пятерок»? Многие родители в таком случае боятся, что чадо совсем забросит учебу.

- Не стоит делать учебу для ребенка сверхценностью. В противном случае возможен сдвиг с реального обучения на оценку. Она становится важнее, чем сама учеба. Ребенок не будет ничего знать, просто получит оценку и забудет. Теряется сама суть обучения и снижается его качество. Важно объяснить ребенку, что смысл не в получении оценок, а в знаниях. Не стоит зацикливаться на получении «пятерок». Важно развивать общий и социальный интеллект. Должны остаться знания и навыки и появиться способность общаться, понимать людей и гибко реагировать на изменения. В таком случае ребенок будет гораздо успешнее, чем просто троечник или просто отличник.

- Кстати, есть мнение, что троечники становятся в жизни успешнее своих сверстников-отличников…

- Троечники – это те, для которых учеба не сверхценность и у них есть другие интересы. Есть, конечно, троечники, которые пытаются изо всех сил учиться, но не достигают результата. Речь сейчас не о них. О тех, кто в последующем становится успешным в бизнесе или руководстве. Если ребенок зациклен только на учебе, то в других условиях он вряд ли покажет успешность. В дальнейшем, он, вероятно, выберет профессию, где нужно будет решать конкретный тип задач. Это государственная, военная служба – где есть четкие правила, при правильном выполнении которых ты будешь успешен.

С научной точки зрения, можно выделить два фактора: IQ – общий интеллект – и EQ - эмоциональный интеллект. Общий интеллект – это умение решать задачи, анализировать, осведомленность обо всем и прочее. Эмоциональный интеллект – умение понимать себя, свои эмоции, других людей, читать мотивы других людей, реконструировать ситуации, ориентироваться на невербальную часть общения, понимать контекст. У троечников за счет большего общения, активности в социальной сфере EQ более развит.

В школьной системе успешен ребенок, который хорошо действует по правилам. Тот, кто хорошо решает так называемые конвергентные задачи - с одним решением. Соответственно, у него формируется конвергентный тип мышления. Дивергентное мышление - умение решать задачи с множеством вариантов решений. Как раз троечники лучше могут с такими задачами справляться. Когда троечник сталкивается с неудачей, он не расценивает ее как трагедию всей жизни. Отличник, напротив, расценивает ее как личное поражение. В бизнесе же успешен тот, кто относится к неудаче, как к обратной связи. Значит так делать не стоит, нужно найти другой способ решения, пока не будет результата.

Когда у человека высокий уровень общего и эмоционального интеллекта, в таком случае возможна максимальная успешность в жизни.

- Как родителям понять, готов ли ребенок к школе и каких успехов от него ожидать?

- Прежде чем ребенок пойдет в школу, желательно проверить его готовность к обучению. Не только способности читать и решать, но и психологические, нейропсихологические факторы и социальную адаптацию. Грамотный психолог, имея соответствующие инструменты, может даже сделать прогноз на ближайшие два-три года обучения, отметить, где могут возникнуть проблемы и какие стороны будут сильными. Если сделать это заранее, то у родителей будет время исправить ситуацию.