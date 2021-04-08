Что делать при заболевании КВИ после первой дозы вакцины, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций о том, что нужно сделать человеку в случае, если он заболел коронавирусом после получения первой дозы вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы заболели коронавирусом после принятия первой дозы вакцины, нет необходимости получать вторую дозу. После выздоровления через шесть месяцев можете прийти за второй дозой вакцины», - сказала вице-министр здравоохранения.

Ажар Гиният также пояснила, что после получения вакцины по специальным тестам, исследованиям можно узнать наличие антител в организме.

«В целом после получения первой дозы вакцины через 12-14 дней в организме начинают вырабатываться антитела», - добавила Ажар Гиният.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, не связан ли рост заболевших коронавирусом с вакцинацией.