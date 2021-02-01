Что делать при проявлении побочных эффектов после вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делать в случае проявления побочных эффектов после вакцинации от КВИ, рассказал руководитель столичного управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Побочные эффекты могут возникнуть при любой инъекции и вакцине. Мы будем проводить симптоматическое лечение данного состояния. Покраснения и боль никакого лечения на месте, наверное, не требует. Но если вдруг повысится температура, то будем давать ибуфен или парацетомол. А если будет хуже, надо обращаться к врачу», - пояснил Тимур Муратов.

Ранее он сообщил , можно ли после вакцинации курить и употреблять алкогольные напитки?

«Вообще нельзя курить, пить, это вредно для здоровья. Мы объясняем вакцинируемым, что в течение трех дней нельзя употреблять алкогольные напитки, находиться в парилке (в бане)», - сказал Тимур Муратов.



