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    14:48, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Что делать при проявлении побочных эффектов после вакцинации от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делать в случае проявления побочных эффектов после вакцинации от КВИ, рассказал руководитель столичного управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Побочные эффекты могут возникнуть при любой инъекции и вакцине. Мы будем проводить симптоматическое лечение данного состояния. Покраснения и боль никакого лечения на месте, наверное, не требует. Но если вдруг повысится температура, то будем давать ибуфен или парацетомол. А если будет хуже, надо обращаться к врачу», - пояснил Тимур Муратов.

    Ранее он сообщил , можно ли после вакцинации курить и употреблять алкогольные напитки?

    «Вообще нельзя курить, пить, это вредно для здоровья. Мы объясняем вакцинируемым, что в течение трех дней нельзя употреблять алкогольные напитки, находиться в парилке (в бане)», - сказал Тимур Муратов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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