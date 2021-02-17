Что делать при повышении температуры после перенесенного COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делать, если у вас после перенесенного заболевания COVID-19 повысилась температура, рассказала профессор кафедры внутренних болезней НИИ кардиологии и внутренних болезней, доктор медицинских наук Сауле Касенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При повышении температуры после перенесенной коронавирусной инфекции, если это субфебрильная температура – 37,2 - 37,5 градусов при появлении боли в суставах, конечно, этот пациент должен продолжать наблюдаться у врача в поликлинике, у врача общей практики», - сказала Сауле Касенова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Она также сообщила, к каким осложнениям может привести заболевание коронавирусом.

«К сожалению, мы на сегодняшний день видим, что COVID-19 - это не только поражение органов дыхания, но поражаются и другие органы, в частности, суставы, это говорит о системности процесса. Я бы порекомендовала этому пациенту, о котором вы сейчас говорите, чтобы он обратился к врачу. Чтобы ему сделали хотя бы самые простые методы обследования – общий анализ крови, C-реактивный белок и при необходимости ревмопробы и контроль лучевой диагностики. На основании проведенных обследований в зависимости от того, какие показатели будут повышены – будет приниматься решение о необходимых ему назначениях и о его дальнейшем лечении», - пояснила Сауле Касенова.