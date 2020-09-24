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Что делать потерявшим доход и не имеющим отчислений в ОСМС казахстанцам

Автор:  
Арайлым Мұрат
24 Сентября 2020, 14:13
Что делать потерявшим доход и не имеющим отчислений в ОСМС казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делать лицам, потерявшим доход из-за пандемии, и у которых нет отчислений в ОСМС. На этот вопрос на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что делать потерявшим доход и не имеющих отчислений в ОСМС казахстанцам

«Если потерял доход в период пандемии, и у тебя нет возможности делать взносы по Обязательному социальному медицинскому страхованию. Что делать в таких случаях при заболевании?» - спросила модератор председателя правления ФСМС.

По его словам, такие обращения тоже имеются. Население, даже те работники малого и среднего бизнеса, которые работали там, были отправлены в вынужденные отпуска. У них прервался рабочий период.

«Если вы являетесь работником предприятия, необходимо обратиться к работодателю, чтобы они за вас перечислили те суммы», - рассказал Б. Токежанов на брифинге.

Он также отметил, что, если человек является индивидуальным предпринимателем, то по этому вопросу Правительством было принято решение, то есть по тем, кто имеет задолженности. По таким гражданам провели корректировку в базе.

«Если вы остались вообще без работы, то вы должны обратиться в центр занятости населения. Это дает вам возможность попасть в перечень льготной категории граждан, за которых будет оплачивать государство. Если вы не обратились в центр занятости, в любом случае, вам необходимо произвести социальный платеж в размере 2 125 тенге, чтобы быть в статусе застрахованного», - заключил Болат Токежанов.


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