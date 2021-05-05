НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делать, если вы заболели коронавирусом после принятия первой дозы вакцины, рассказала доктор медицины Ботагоз Каукенова в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно будет отложить вторую дозу до полного выздоровления. Но вот когда ее сделать, это будет зависеть от того, как тяжело вы переболеете. То есть, каждый случай нужно будет решать в частном порядке совместно с вашим врачом. Надо посоветоваться и проконсультироваться», - сказала Ботагоз Каукенова.

Ранее она выступила против увеличения интервала между получением первой и второй доз вакцины.

«Мы уже выразили свою позицию, что мы против нового постановления главного государственного санитарного врача. Мы против, потому что, во-первых, значение «45 дней» нигде не фигурировало, ни в каких заявлениях. В письме директора центра имени Гамалеи Гинцбурга указано, что увеличение интервала возможно с 21 дня до 90 дней. То есть у людей есть выбор. Если они не успевают, уезжают, могут отложить вакцинацию. Решение прививать вторым компонентом на 45 день после введения первого компонента оставляет людей без защиты на долгое время», - считает Ботагоз Каукенова.

Медик отметила, что через две недели после второй дозы вырабатывается достаточная защита иммунитета.

«Представьте, что между первой и второй дозой ждут 45 дней, плюс еще две недели нужно, чтобы получить достаточную защиту. Учитывая количество заражений после первой дозы, это все подрывает доверие людей к программе вакцинирования», - добавила Ботагоз Каукенова.

По ее словам, необходимо людям предоставить возможность выбора - привиться на 21 день после первой дозы либо позже.

Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева же считает , что в продлении интервала до 90 дней ничего страшного нет. По ее словам, это позволяет избежать стресса и спешки.











