Что делать, если вы не прошли перепись в срок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проходит контрольный обход респондентов по переписи населения. Что делать, если жители не успели переписаться в срок, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте статистики по городу Алматы, с 31 октября по 8 ноября начался этап контрольного выборочного обхода.

«Завершилась третья национальная перепись 2021 года, которая проходила в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. По состоянию на 1 ноября, переписью населения охвачено 19 450 179 человек или 100,2% от населения страны (на 1 августа население страны составляло 19 029 507 человек). По Алматы онлайн прошли 652 195 человек и в оффлайн-формате 1 559023 человек, что составило 110,3%»,- проинфомировали в ведомстве.

Напомним, перепись населения проводится в рамках Всемирного раунда переписи населения и жилищного фонда 2020 года. Одновременно с Казахстаном в 2021 году перепись прошли еще 60 стран.

На протяжении 30 дней 2287 интервьюеров-переписчиков ежедневно обходили свои участки по строго определенной методологии. Однако есть случаи, когда переписчиков не было дома.

«На текущей неделе после завершения переписи инструкторы-контролеры совместно с интервьюерами проводят контрольный обход респондентов с охватом 10 процентов жилищ на каждом счетном участке. Данный этап продлится до 8 ноября и проводится с целью проверить полноту учета населения и достоверность качества данных при проведении переписи населения 2021 года. Эта мера также позволит убедиться в том, что интервьюеры посетили каждое жилище и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов. На сегодняшний день, большая часть жителей из тех, кто не успел переписаться в срок, на данный момент проявляет активность и гражданскую сознательность и переписывается самостоятельно онлайн, поскольку сайт www.sanaq.gov.kz работает в прежнем режиме. Весь период контрольного обхода, кроме того, у жителей, не прошедших перепись, также есть возможность пройти по ссылке на портале электронного правительства Egov и с помощью мобильного приложения Aitu. Часть жителей звонят в callcenter и просят интервьюеров подойти и переписать их», - проинформировали в департаменте статистики.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в статье 21 о национальных переписях Закона о государственной статистике говорится, что первичные статистические данные при проведении национальных переписей представляются респондентами в обязательном порядке на безвозмездной основе.

Законодательством РК предусмотрена ответственность за непредставление первичных статистических данных, в том числе при переписи населения. Это мировая практика. В Республике Казахстан данная норма прописана в статье 497 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».