Что делать, если в приложении «Ashyq» выявлен красный или желтый статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В том случае, если у посетителя отобразится желтый или красный статус, предприниматели должны оповестить территориальные департаменты санитарной службы. Об этом рассказал руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные в приложении обновляются каждые 20 минут. В системе идет проверка. Если у клиента был выявлен коронавирус, а в процессе лечения он не сдавал тест повторно, соответственно на зеленый статус данные не обновятся. «Такая ситуация имела место», - -сказал IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко.

На вопрос журналистов о том, какой алгоритм действий разработан в том случае, если у человека в приложении «Ashyq» выявлен красный или желтый статус, будет ли человек ждать, пока представитель бизнеса обратится в соответствующее ведомство или его отпускают домой, руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев пояснил следующее:

«В случае возникновения такой ситуации, к примеру, с желтым или красным статусом, предприниматели должны оповестить территориальные департаменты санитарной службы. Их никто не принуждает сидеть в зале ожидания. Они могут обратно уйти домой. Но при этом нужно учитывать, что в отношении инфицированных и контактных лиц есть административная ответственность. Гражданам нужно это учитывать».