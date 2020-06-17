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Что делать, если у вас выявлен коронавирус

17 Июня 2020 16:18
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Что делать, если у вас выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала, что необходимо предпринять гражданам с положительным тестом на КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если вы получили положительный результат анализа на наличие коронавирусной инфекции, то необходимо не выходить из дома, самоизолироваться с соблюдением масочного режима. Необходимо также проводить термометрию не менее трех раз в день, соблюдать все меры личной гигиены, использовать индивидуальную посуду, проветривать помещение», - сказала Сауле Кисикова, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Она пояснила, что при появлении температуры выше 38 градусов необходимо принимать парацетамол по 500 миллиграммов, а также один раз в день аспирин по 150 миллиграммов.

«Повышение температуры тела в течение 3-5 дней наблюдается при обычном течении коронавирусной инфекции. Необходимо обратиться в call-центр скорой помощи или поликлиники, к которой вы относитесь территориально, уведомив о карантине и указав причину обращения. Особо хотим акцентировать внимание на пациентах из группы высокого риска, это лица старше 65 лет и лица с фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, также лица после трансплантации органов. Они не должны заниматься самолечением, нужно сразу обратиться к своему участковому врачу», - добавила Сауле Кисикова.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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