Что делать, если у вас появились симптомы ОРВИ - пояснение ведущего инфекциониста РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева рассказала о профилактике коронавирусной инфекции, а также объяснила, как быть, если у вас проявились симптомы гриппа и простуды в период роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас уже завершается третий месяц, как в стране распространена коронавирусная инфекция. Клинические проявления коронавирусной инфекции начинаются как у ОРВИ: появляется кашель, першение и боль в горле, головные боли, боль в мышцах, а также повышается температура. Это первые клинические проявления, а у некоторых клинических проявлений может не быть, мы их называем бессимптомными носителями. Клинические проявления зависят от иммунной системы - к примеру, у одного человека может быть высокая температура, а у других температура невысокая, но будет беспокоить кашель. Все зависит от того, какой имунный статус у больного», - рассказала корреспонденту Динагуль Баешева.

Она пояснила, что хотя температура у заболевшего может быть невысокой, болезнь вполне может проходить тяжело, так как идет поражение легких.

«Нужно четко знать, что первая фаза, которая длится семь дней, называется «фаза вирусемии». Потом же проявляется фаза осложнения заболевания. Поэтому важно увидеть клинику и вовремя обратиться к врачу», - подчеркнула ведущий инфекционист страны.

По словам Д. Баешевой, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, очень важно соблюдать противоэпидемические мероприятия.

«На данном этапе, когда много людей заболели, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Нужно носить маску при посещении тех мест, в которых скапливается очень много людей - торговых домов, ресторанов. Люди не должны ходить по гостям, устраивать тои, мероприятия. После того, как человек возвращается с улицы, нужно в течение 20 секунд тщательно мыть мылом руки. Если вы находитесь на улице и прикасались к каким-то предметам, нужно руки протирать антисептиком. Дотрагиваться до лица, глаз, носа нечистыми руками нельзя. Таким образом можно занести инфекцию. Кашлять, чихать нужно в одноразовые салфетки либо в локтевой сгиб. Кашляющим и чихающим желательно не выходить на улицу, а находиться дома», - отметила Динагуль Баешева.

Кроме того, она ответила на вопрос, нужно ли сдавать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ.

«Для того чтобы сдавать тесты, вы должны представлять, от чего и как заболели. Может, человек несколько дней назад отмечал день рождения… Нужно собирать историю заболевания: был ли контакт, от кого он мог заразиться. К примеру, если вы были недавно на дне рождения и там знакомый заболел, попал в больницу с КВИ - высока вероятность того, что и вы заболели коронавирусной инфекцией», - добавила она.

«А если человек, допустим, никуда не выходит и соблюдает все правила, но, как это бывает, помыл голову и простыл, то здесь нужно заняться самомониторингом. Если это простая простуда, то в течение двух-трех дней она проходит, состояние улучшается. А если это коронавирусная инфекция, то состояние может ухудшиться. Таким образом, нужно проводить самоанализ, думать и быть более дисциплинированным, а не создавать панику», - посоветовала Динагуль Баешева.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости по стране составил 2,6%, общее число заболевших - 15192 .

Также за сутки в Казахстане зарегистрировано 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, всего их 5492.