Что делать, если у вас не принимают в уплату памятные банкноты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Памятные банкноты, выпущенные к знаменательным датам и событиям, остаются законным платежным средством. Об этом сообщили в Национальном Банке Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В Национальный Банк Казахстана обращаются граждане, у которых, как п равило, в магазинах отказываются принимать памятные банкноты «Күлтегін» номиналом 1000 тенге.

Напоминаю, что эти купюры являются законным платежным средством. Их обязаны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов. За отказ в приеме таких банкнот предусмотрена административная ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях», - заявила начальник управления департамента наличного денежного обращения Нацбанка Динара Даутова.

«Если у вас не приняли памятные банкноты, нужно обратиться в территориальный филиал Национального Банка. Рекомендуем снимать на видео либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», - добавила она.

В Нацбанке отметили, что параллельно с банкнотой «Күлтегін» в обращении находятся и другие виды памятных банкнот, которые посвящены знаменательным датам и событиям. Все они также являются законным платежным средством.

Их можно разменять и обменять во всех отделениях БВУ и АО «Казпочта», а также в филиалах НБ РК. Они изымаются из оборота по мере их естественного износа.

Полный список памятных банкнот, а также информация об адресах и контактах филиалов Национального Банка доступны на сайте НБ РК.