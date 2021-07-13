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    12:30, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Что делать, если у вас не принимают в уплату памятные банкноты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Памятные банкноты, выпущенные к знаменательным датам и событиям, остаются законным платежным средством. Об этом сообщили в Национальном Банке Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «В Национальный Банк Казахстана обращаются граждане, у которых, как п равило, в магазинах отказываются принимать памятные банкноты «Күлтегін» номиналом 1000 тенге.

    Напоминаю, что эти купюры являются законным платежным средством. Их обязаны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов. За отказ в приеме таких банкнот предусмотрена административная ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях», - заявила начальник управления департамента наличного денежного обращения Нацбанка Динара Даутова.

    «Если у вас не приняли памятные банкноты, нужно обратиться в территориальный филиал Национального Банка. Рекомендуем снимать на видео либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», - добавила она.

    В Нацбанке отметили, что параллельно с банкнотой «Күлтегін» в обращении находятся и другие виды памятных банкнот, которые посвящены знаменательным датам и событиям. Все они также являются законным платежным средством.

    Их можно разменять и обменять во всех отделениях БВУ и АО «Казпочта», а также в филиалах НБ РК. Они изымаются из оборота по мере их естественного износа.

    Полный список памятных банкнот, а также информация об адресах и контактах филиалов Национального Банка доступны на сайте НБ РК.


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