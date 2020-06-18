Что делать, если скорая помощь не приезжает на вызов - Лязат Актаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях скорая медицинская помощь не приежает на вызовы, объяснила и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему происходит то, что не приезжает скорая медицинская помощь. Она производит категоризацию вызовов: вызовы, которые относятся к 1, 2, 3-ей категории - это те случаи, которые требуют оказания скорой медицинской помощи, потомучто неоказание может повлечь за собой угрозу для жизни. При этом есть так называемая четвертая категория вызовов, которые переадресуются на отделения неотложной медицинской помощи, которые открыты при амбулаторно-поликлинических организациях. Там тоже дежурят бригады скорой помощи, которые приезжают к своему территориально-прикрепленному населению», - сказала Лязат Актаева на брифинге в СЦК.

Она также пояснила, что нужно делать, если пациент считает, что скорая должна приехать.

«Если же все-таки пациент считает, что скорая помощь должна приехать немедленно, то можно диспетчеру сказать, чтобы переключил пациента на контакт-центр скорой медицинской помощи. Мы увеличили число специалистов в контакт-центре, поэтому возможность предоставления информации будет обеспечена в полном объеме», - добавила Лязат Актаева.