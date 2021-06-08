Что делать, если появилась реакция на вакцину – рекомендации специалистов СКО

ПЕТРОПАВЛОВВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов рассказал, как вести себя, если появилась какая-либо реакция после получения вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Кусемисов подчеркнул, что побочных реакций ни на одну из вакцин в регионе не зарегистрировали. Возникали только ожидаемые реакции организма.

«К ожидаемым реакциям организма относятся слабость, недомогание, незначительное повышение температуры тела. В течение двух-трех дней они проходят. Если есть мышечные боли, ломота в суставах, применяется симптоматическая терапия», - сказал К. Кусемисов.

Он добавил, что с каждым, кто приходит на вакцинацию, предварительно беседует врач. Он подробно рассказывает о возможных реакциях на вакцину. Разъясняет, какие дальнейшие действия предпринимать и какие препараты можно применять.

«Если появилась аллергия либо какая-либо индивидуальная реакция на вакцину, то в таком случае необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в поликлинику, где проходили вакцинацию. В принципе, если что-то беспокоит после вакцинации, то в любое ближайшее медицинское учреждение можно обратиться. Каждый случай будет зарегистрирован. При медицинских организациях созданы комиссии по разбору поствакцинальных осложнений. К счастью, пока они остаются без работы», - отметил К. Кусемисов.

На 7 июня, первый компонент получили 75 739 жителей области, полный курс вакцинации прошли 42 171 человек.