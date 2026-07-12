Что делать, если потеряли документы: пошаговая инструкция для казахстанцев

Потеря документов — ситуация, с которой может столкнуться каждый. Куда обращаться, нужно ли идти в полицию, сколько стоит восстановление удостоверения личности и что делать, если пропали свидетельство о рождении, браке или диплом, выяснил корреспондент Kazinform.

Первое, что советуют специалисты, — убедиться, что документ действительно утрачен. Если есть основания полагать, что его украли, необходимо обратиться с заявлением в полицию. Если же документ просто потерян, сразу можно идти в ЦОН.

Как пояснили в отделе миграционной службы управления полиции Рудного, для восстановления удостоверения личности или паспорта необходимо обратиться в Центр обслуживания населения, заполнить заявление, оплатить государственную пошлину, пройти фотографирование и дождаться изготовления нового документа.

При подаче заявления, как правило, потребуется квитанция об оплате госпошлины, а при наличии — другой документ, удостоверяющий личность. В отдельных случаях сотрудники могут запросить дополнительные документы для идентификации личности.

Стоимость восстановления зависит от вида документа.

Так, оформление удостоверения личности обойдется в 865 тенге (0,2 МРП). Если удостоверение теряется более двух раз в течение года, размер госпошлины увеличивается до 4 325 тенге (1 МРП).

Стоимость паспорта зависит от количества страниц:

детский паспорт (24 страницы) — 17 300 тенге (4 МРП);

обычный паспорт (36 страниц) — 34 600 тенге (8 МРП);

паспорт на 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП).

В обычном порядке документы изготавливаются до 15 рабочих дней. При необходимости можно воспользоваться услугой ускоренного оформления за дополнительную плату.

В полиции также напомнили, что восстановить удостоверение личности или паспорт онлайн нельзя. Электронное документирование не предусмотрено, если документ утерян, похищен, пришел в негодность, изменились персональные данные, документ оформляется впервые или требуется повторная биометрическая идентификация.

Свой алгоритм действия и при потере иных документов, таких как дипломы, свидетельства о браке или рождении. Как сообщили в Государственной корпорации «Правительство для граждан», порядок действий зависит от того, какой именно документ утрачен.

Если потеряны свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака или удостоверение личности, гражданин может обратиться в любой ЦОН.

Если же утерян диплом, аттестат или иной документ об образовании, необходимо обращаться непосредственно в учебное заведение или государственный орган, который выдал документ.

В госкорпорации отмечают, что сегодня большинство государственных услуг оказывается в электронном формате.

— Для восстановления документов больше не требуется собирать множество бумажных справок. Основная часть необходимых сведений автоматически запрашивается из государственных информационных систем. Благодаря сервису цифровых документов граждане во многих случаях могут подтвердить свою личность с помощью смартфона даже при отсутствии бумажного или пластикового удостоверения личности, — сообщили в ЦОНе.

Кроме того, гражданам доступен сервис онлайн-бронирования очереди в ЦОН, позволяющий заранее выбрать удобное время посещения.

При этом перечень необходимых документов и сроки оказания услуги могут отличаться в зависимости от вида утраченного документа.

Уточнить информацию можно по номеру Единого контакт-центра 1414.

Но, как и при любой замене, казахстанцы совершают ряд ошибок.

По данным полиции, чаще всего граждане:

откладывают обращение после утери документа;

не проверяют наличие всех необходимых документов перед визитом в ЦОН;

обращаются в полицию при обычной утере, хотя это требуется только при краже;

не проверяют правильность персональных данных в заявлении, из-за чего впоследствии приходится переоформлять документ.

Специалисты рекомендуют не затягивать с восстановлением документов, особенно удостоверения личности, поскольку оно необходимо для получения большинства государственных услуг и совершения юридически значимых действий.

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