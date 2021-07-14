Что делать, если получившая вакцину женщина узнала о беременности - ответы экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делать женщине, если она получила вакцину от коронавируса и узнала о беременности, ответили эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что делать женщине, если она поставила первый компонент вакцины и узнала, что беременна. Как быть со вторым компонентом, дадут ли ей медотвод?» - спросили журналисты во время брифинга в СЦК.

«В данном случае, если женщина получила первую дозу вакцина и узнала, что беременна, ничего страшного в этом нет. Просто на получение второй дозы у нее будет медицинский отвод. Вопрос проведения вакцинации беременным на сегодня в мире обсуждается и рассматривается», - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова.

В свою очередь заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул отметила, что бояться в этом случае не стоит.

«Если женщина узнала о том, что беременна после вакцинации, то не нужно предпринимать никаких действий. Беременная может получить вакцину по незнанию. Нет никаких сведений о том, что вакцина влияет на беременность. Поэтому не бойтесь, не предпринимайте никаких действий», - сказала Манар Смагул.

Она привела пример, что на сегодня беременных женщин вакцинируют в США.

«После появления точных научных данных может, тоже внедрим такую систему в будущем и у нас», - добавила М. Смагулова.