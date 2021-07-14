РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:47, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Что делать, если получившая вакцину женщина узнала о беременности - ответы экспертов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делать женщине, если она получила вакцину от коронавируса и узнала о беременности, ответили эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что делать женщине, если она поставила первый компонент вакцины и узнала, что беременна. Как быть со вторым компонентом, дадут ли ей медотвод?» - спросили журналисты во время брифинга в СЦК.

    «В данном случае, если женщина получила первую дозу вакцина и узнала, что беременна, ничего страшного в этом нет. Просто на получение второй дозы у нее будет медицинский отвод. Вопрос проведения вакцинации беременным на сегодня в мире обсуждается и рассматривается», - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова.

    В свою очередь заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул отметила, что бояться в этом случае не стоит.

    «Если женщина узнала о том, что беременна после вакцинации, то не нужно предпринимать никаких действий. Беременная может получить вакцину по незнанию. Нет никаких сведений о том, что вакцина влияет на беременность. Поэтому не бойтесь, не предпринимайте никаких действий», - сказала Манар Смагул.

    Она привела пример, что на сегодня беременных женщин вакцинируют в США.

    «После появления точных научных данных может, тоже внедрим такую систему в будущем и у нас», - добавила М. Смагулова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!