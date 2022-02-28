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Что делать, если незнакомец просит телефон, чтобы позвонить

28 Февраля 2022 02:05
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Что делать, если незнакомец просит телефон, чтобы позвонить

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Как поступить, если малознакомый человек на улице попросил позвонить. Полицейские дали ряд рекомендаций, чтобы не стать жертвой преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эта довольно безобидная, на первый взгляд, просьба случайного прохожего или малознакомого вам гражданина на самом деле может быть предлогом для завладения вашим телефоном. За последнюю неделю в полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением о том, что на улице к ним подошел неизвестный и попросил мобильный телефон позвонить и скрылся с телефоном», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Департамент полиции Актюбинской области рекомендует, при поступлении подобных просьб уверенно отклонять их.

«Если обратившийся к вам человек, говорит, что на его счете закончились средства или заряд батареи, иссяк, а ему нужно сделать срочный неотложный и очень важный звонок другу, подруге, родителям, детям, в больницу и даже в полицию, даже если он вызвал у вас сочувствие, проявите бдительность и предложите ему продиктовать вам нужный номер и нужную для передачи информацию.

Человек, которому действительно нужна помощь, примет её от вас и в таком виде. Человек, вынашивающий преступные намерения отступит или выдаст себя дополнительными ухищрениями», - сказал Ерболат Саркулов.


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#Борьба с преступностью   #Общество  
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