Что делать, если на кассе товар оказался дороже, чем на ценнике

Любые требования доплатить за покупку из-за переоценки или задержки смены ценников незаконны. По закону торговые точки обязаны продавать продукцию строго по заявленной в зале стоимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанцы нередко сталкиваются с нарушением, когда на кассе товар пробивают дороже, чем указано на ценнике в торговом зале. В Департаменте торговли и защиты прав потребителей Туркестанской области Министерства торговли и интеграции РК напомнили, как покупателям защитить свои права в такой ситуации.

— Согласно статье 24 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец обязан продать товар по цене, указанной на ценнике, оформленном на внутренней или внешней витрине. Покупатель имеет полное право требовать продажи именно по этой стоимости. Данные правила также предусмотрены статьей 31 Закона «О регулировании торговой деятельности», которая обязывает реализовывать товары в соответствии с условиями публичной оферты, — пояснили специалисты.

В ведомстве подчеркнули, что эти нормы законодательства действуют на всей территории Казахстана. Если магазин отказывается продать товар по цене, указанной на витрине, его владельцам грозит административная ответственность по части 4 статьи 193 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Штрафы за разницу в ценниках составляют:

для субъектов малого предпринимательства — 6 МРП (25 950 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства — 10 МРП (43 250 тенге);

для субъектов крупного предпринимательства — 30 МРП (129 750 тенге).

Куда жаловаться

Защитить свои права можно не только в случае расхождения между ценником и суммой в чеке. Поводом для жалобы также могут стать отсутствие ценников в торговом зале, необоснованное повышение цен на социально значимые продовольственные товары или оказание некачественной услуги. Если покупатель столкнулся с одним из таких нарушений, специалисты рекомендуют сфотографировать ценник, сохранить фискальный чек и обратиться в территориальный департамент по месту жительства или совершения покупки.

Жители Туркестанской области могут сделать это несколькими способами:

через информационную систему e-Otinish;

по телефонам горячей линии: +7 (771) 322-82-82, +7 (700) 606-00-71, +7 (775) 224-56-16, +7 (707) 347-38-76;

письменно по адресу: город Туркестан, микрорайон Жана кала, улица 32, здание 16, корпус А, кабинет 427.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 19 тысяч субъектов малого и микробизнеса освободили от уплаты доначисленных налогов и штрафов на общую сумму 9,3 млрд тенге.