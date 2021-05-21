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Что делать, если Ashyq ошибочно показал «красный» статус

21 Мая 2021 14:30
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Что делать, если Ashyq ошибочно показал «красный» статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делать казахстанцам, если Ashyq ошибочно показал «красный» статус? На этот вопрос ответил директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера, когда были технические проблемы, всем аэропортам и заведениям сообщили. Препятствий не было, задержки не было, в аэропорту пропускали. Мы проработали алгоритм. Есть представители санитарно-эпидемиологических служб или телефоны. В аэропорту есть отдельная комната с врачами. В принципе, проблем возникать не должно. Как работает приложение? Когда вы сканируете или вводите ИИН, Ashyq моментально «стучится» в базу Минздрава и спрашивает статус по ПЦР. Но если что-то неправильно вбили или другие проблемы возникли, есть представители СЭС. Они моментально проблему решают, смотрят, сверяют, если действительно так, исправляют ситуацию», - пояснил Бекболат Молдабеков.

Ранее в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности проинформировали о том, что приложение Ashyq выявило более 2,5 тысяч человек с «красным» статусом.

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#Здравоохранение   #Цифровой Казахстан   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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