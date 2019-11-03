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Что делать, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном центре общественного здравоохранения напомнили казахстанцам, что делать, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Грипп является глобальной инфекцией с эпидемическим распространением, практически ежегодно поражающей большинство стран мира. По данным экспертов по гриппу ВОЗ, в мире ежегодно во время эпидемий гриппа болеет 5–15% населения. В Казахстане, как и в большинстве стран мира, грипп и ОРВИ остаются одной из самых актуальных проблем здравоохранения. В структуре инфекционной заболеваемости на эти инфекции приходится около 90% случаев от всех регистрируемых инфекционных заболеваний», - говорится в распространенном сообщении.
Грипп передается от человека человеку при кашле, чихании и близком контакте. Больной человек наиболее заразен для окружающих первые 3 – 4 дня болезни, хотя выделение вируса возможно на протяжении всего заболевания и даже в период выздоровления.
Симптомы гриппа: лихорадка и озноб; головная, мышечная боль; боль в горле; кашель и усталость.
Симптомы гриппа развиваются внезапно и могут сохраняться от нескольких дней до 2 недель. Большинство заболевших быстро восстанавливаются, также грипп может вызвать серьезные осложнения, включая пневмонию и бронхит, усугубить уже имеющиеся заболевания со здоровьем, такие как заболевания сердца и легких.
Наилучшая защита от гриппа:
Ежегодная вакцинация до начала сезона гриппа – это наиболее эффективный способ:
- снизить риск заражения гриппом, развития тяжелого заболевания, госпитализации;
- помочь предотвратить распространение гриппа в семье, среди друзей и других людей.
Вакцинация безопасна. После вакцинации у некоторых людей отмечаются побочные эффекты, как болезненность и покраснение в месте инъекции, головная и мышечная боль, незначительная лихорадка, усталость и тошнота. Они незначительны и быстро проходят.
Неспецифическая профилактика:
- избегать контакта с больными людьми, при контакте с ними одевать маску;
- мыть руки с мылом или антибактериальными средствами для предотвращения распространения инфекции;
- закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;
- избегать большого скопления людей;
- регулярно проветривать помещение;
-вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.
Если вы все-таки заболели, то:
- оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений;
- соблюдайте постельный режим; по возможности изолируйте себя от других членов семьи;
- при первых симптомах заболевания вызовите врача;
- пользуйтесь одноразовыми носовыми платками;
- пейте больше витаминизированных жидкостей;
- выполняйте все назначения врача и принимайте препараты.
ВОЗ рекомендует:
Если вам больше 65 лет, пройдите вакцинацию против гриппа, так как с возрастом иммунная система ослабевает.
Сезонная вакцинация против гриппа – лучший выбор для матери и ребенка во время беременности. Вакцинация против сезонного гриппа безопасна на всех этапах беременности. Пройдя вакцинацию, вы передадите выработавшийся у вас иммунитет вашему ребенку, защитив его на первые шесть месяцев жизни.
Если у вас хронические проблемы со здоровьем, также пройдите вакцинацию против гриппа. У людей с хроническими медицинскими состояниями вероятно ослабление иммунной системы.
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