Что делать абитуриентам, не получившим образовательный грант

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов поделился своими мыслями по поводу дальнейших действий абитуриентов, не получивших государственный образовательный грант, передает МИА «Казинформ».



«В комментариях и в «личку» поступает много подобных вопросов», - поделился Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

«Прежде всего, важно помнить, что у вас всё ещё есть возможность получить грант.

Во-первых, будет перераспределение нескольких тысяч неиспользованных грантов. Эти гранты будут присуждены абитуриентам в соответствии с их баллами на ЕНТ.

Во-вторых, существуют гранты акиматов. Из местного бюджета выделяется ещё несколько тысяч грантов.

В-третьих, фонд «Қазақстан халқына» также предоставляет образовательные гранты. Дополнительную информацию можно найти на их сайте.

В-четвертых, есть гранты «отказников». Некоторые абитуриенты отказываются от полученных ими грантов. Таких грантов будет много. Они также будут перераспределены.

В-пятых, вы можете выбрать платное обучение. Вы сможете поступить в университет на коммерческой основе, а затем, при успешной учебе и высоком GPA, можно будет подать заявление на освободившиеся гранты.

В-шестых, есть возможность взять «gap year». Вы сможете подготовиться за год, снова сдать ЕНТ и получить грант. Я сам имел такой опыт.

И, наконец, в-седьмых, рассмотрите возможность поступления в колледж. На рынке труда большой дефицит специалистов с таким образованием.

Если у вас возникнут ещё какие-либо вопросы, обращайтесь в приемные комиссии вузов», - посоветовал Асхат Аймагамбетов.

Как сообщалось ранее, 5 августа был опубликован список обладателей образовательных грантов.