Что делается в Нур-Султане для стабилизации цен на продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимают в Нур-Султане для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, рассказал и.о руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ержан Балтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом города принимаются меры как системного характера, так и оперативного характера. В рамках оперативных мер из бюджета города выделено 5,6 млрд тенге по оборотному механизму согласно программе Стабфонда. В этой связи заключены договора займа и форвардные договора. Законтрактованы (закуплены) овощные продукции на 14 тысяч тонн, бакалейной группы - 7 тысяч тонн, молочной группы - на 1,5 тысяч тонн, также мяса на 200 тонн, мяса кур - на 16 тонн», - сказал Ержан Балтаев в ходе заседания постоянных комиссий в маслихате Нур-Султана.

Также он проинформировал, что начиная с августа проводятся ежегодные ярмарки с приглашением регионов. На сегодняшний день в столице проведены три ярмарки. По словам и.о. руководителя управления, цены на ярмарках ниже рыночных и магазинных на 10-15%.

По словам Е. Балтаева, на прошлой неделе проведена комиссия по стабилизации цен, в рамках которой принято решение по дополнительной закупке муки и овощной группы - картофеля и моркови.

«В этом году в южных и западных регионах был падеж поголовья из-за отсутствия кормов и погодных условий. По урожайности пшеницы в этом году ожидания не столь оптимистичны. Поэтому, в этом году мы хотим обратить внимание на необходимость закупа дополнительных продукций по овощной группе и мясу, подсолнечному маслу. У нас имеется еще порядка 500 млн тенге, который мы будем направлять на эти цели», - проинформировал спикер.

По словам Ержана Балтаева, в целях реализации системных мер по городу осуществляются 15 проектов касательно оптово-распределительных центров.

«Мы планируем строительство двух тепличных комплексов мощностью 100 тонн продукции в год. Реализуются проекты по фермерским рынкам по принципу «от поля до прилавка». По всем четырем районам у нас будут реализованы мини-ярмарки магазинного, супермаркетного типа. Реализуется ряд проектов по производству молочной продукции, овощехранилища, также хлебопекарни», - сказал он.



