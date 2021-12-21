Что делается в Казахстане для сокращения выбросов в окружающую среду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, какая работа проводится в стране для сокращения выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области в результате переговоров «АрселорМиттал Темиртау» планирует провести реконструкцию котельного оборудования и газоочистного оборудования, а также вывести цеха обжига извести за пределы Темиртау. Компания обязуется снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025 года. Также ими будут посажены 500 тысяч деревьев вокруг Темиртау», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Сериккали Брекешев.

В Атырауской области нефтеперерабатывающий завод приступил к реализации проекта «Тазалык» с рекультивацией пруда-испарения «Тухлая Балка».

«По части, находящейся на балансе акимата, рекультивация начата в августе. В этом году выделено 300 млн тенге. Работы по рекультивации будут завершены в 2023 году. На левом берегу проведена реконструкция канализационно-очистных сооружений. Реконструкция старых КОС на правом берегу будет завершена в 2023 году. Кроме того, планируется очистка пруда-испарителя «Квадрат»», - сообщил министр.

В Восточно-Казахстанской области АО «Казцинк» до 2025 года снизит выбросы на 20%, используя новые доступные технологии. Также глава Минэкологии отметил, что в Мангистауской области, активном нефтедобывающем регионе, на нефтепромыслах существует экологическая проблема накопления нефтешламов.

«Так, компанией «КазМунайГаз» начата ликвидация и утилизация тонн нефтепродуктов. Уже ликвидировано более одного миллиона тонн из 2,5 млн тонн. Работа будет завершена в 2024 году. Также начата ликвидация исторического загрязнения «Кошкар-ата». Для этого из республикаского бюджета в этом году выделено 1 млрд тенге, на 2022 год – 3 млрд тенге, на 2023 год – 500 млн тенге», - проинформировал министр.

В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. В результате выбросы снизятся на 30%. Также до 2025 года планируется модернизация канализационно-очистных сооружений. По городу Алматы Фондом «Самрук-Казына» принято решение о строительстве парогазовой установки на ТЭЦ-2 и модернизации ТЭЦ-3.



