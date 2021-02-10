Что делается в Казахстане для исключения командного перемещения на госслужбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На государственной службе удалось снизить уровень оттока кадров. Об этом заявила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере государственной службы продолжена работа по профессионализации госслужбы. Повышен качественный состав, улучшились показатели соблюдения принципа меритократии и кадровой стабильности», - сказала Анар Жаилганова на заседании Коллегии ведомства.

По ее словам, в сравнении с 2019 годом количество госслужащих с зарубежным образованием выросло на 7%. Выпускников Академии государственного управления - на 8%.

«Повышение привлекательности госслужбы позволило снизить уровень оттока кадров до 5% от штатной численности. Конкурс на одно место в целом по стране увеличился на 17%. Карьерное продвижение получили 7,5 тысяч госслужащих, что составляет 60% от общего количества назначенных. Данное требование включает соответствующее образование, опыт работы и компетенции», - добавила Анар Жаилганова.

Спикер также отметила, что усовершенствован порядок ротации служащих корпуса «Б». Введена межрегиональная ротация руководителей управлений акиматов.

«В целях недопущения командного перемещения, данная ротация будет проводиться по согласованию с Агентством. Введена добровольная ротация служащих корпуса «Б», - резюмировала Анар Жаилганова.