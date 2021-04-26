Что делается в Алматы для поддержки молодежи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены вопросы реализации молодежной политики, в том числе трудоустройства, обеспечения жильем и профилактики преступности среди несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С целью решения одной из самых актуальных задач по обеспечению рабочими местами в минувшем году по госпрограмме «Еңбек» трудоустроено 25 313 представителей молодежи. В том числе на постоянные рабочие места – 10 740, общественные работы – 7142, по программе «Молодежная практика» – 1503, на социальные рабочие места – 361, по «Дорожной карте занятости» – 4027, обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» – 858, получили гранты – 448, краткосрочными курсами охвачены – 234 молодых человека.

В рамках социального проекта Self-Made заключены меморандумы с 50 национальными и частными компаниями, а также с государственными органами о стажировке. 150 лучших выпускников колледжей прошли стажировку.

Кроме того, порядка 5 тысяч студентов 43 учреждений колледжей охвачены дуальным обучением по 38 специальностям на 351 предприятии города. Продолжается работа по укреплению и модернизации материально-технического оснащения колледжей.

С целью большего охвата молодежи доступной информацией о мерах поддержки с прошлого года во всех районах функционируют молодежные ресурсные центры «Алматы жастары». В них по принципу ЦОНов на бесплатной основе предоставляются консультационные услуги по вопросам трудоустройства, получения жилья, развития предпринимательства. Задействованы сотрудники НПП «Атамекен», Центр занятости населения и «Отбасы банка». Более 300 молодых людей, обратившихся в ресурсные центры, получили работу по госпрограмме «Еңбек». Проконсультировано порядка 8 тысяч человек.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, особенно по трудоустройству. Эта задача является одной из главных для акимов районов и руководителей управлений, задействованных в реализации дорожной карты развития и поддержки молодежи города.

Также в ходе совещания рассмотрены вопросы организации полезного досуга, дополнительного образования, обеспечения жильем.

Так, для решения проблемы доступного жилья для молодежи и молодых семей в рамках жилищной программы «Нұрлы Жер» в городе продолжается выдача арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи сроком на 5 лет. В 2019-2020 гг. по данной программе распределено 1400 квартир. В текущем году планируется распределить еще 1050 квартир. Кроме того, по городской программе «Алматы жастары 3.0» жильем обеспечены 1 тысяча молодых алматинцев. Столько же планируется на этот год.

В зоне особого внимания также находится решение вопросов предупреждения преступности среди несовершеннолетних, в частности, профилактики наркомании. За последние 3 месяца департаментом полиции пресечено 258 правонарушений в этой сфере.

В соответствии с поручением акима мегаполиса департамент полиции совместно с управлениями образования и общественного здоровья на постоянной основе должны вести работу по выявлению пресечения преступности среди несовершеннолетних. При этом особое внимание необходимо уделять профилактическим мерам.

Подводя итоги совещания, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил акимам районов и руководителям управлений держать на постоянном контроле решение запросов молодежи. Для повышения эффективности данной работы создана координационная группа под руководством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова. Также будет актуализирована дорожная карта развития и поддержки молодежи города до 2025 года.



