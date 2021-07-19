Что делается для улучшения жизни осужденных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, сколько на сегодня исправительных учреждений в уголовно-исполнительной системе функционирует в Казахстане, как осуществляется медосмотр заключенных в период пандемии и что делается для улучшения условий их содержания, рассказала начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе страны функционирует 80 учреждений: 64 - по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов.

«В них содержится 33 тыс. лиц, из которых 4,7 тысяч следственно-арестованных. Основная масса осужденных, то есть 94%, отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления», - сообщила Бибигуль Мунайтпасова.

По категориям, около 47% осужденных - это ранее судимые, около 25% содержатся за убийства, 13,5% за кражи, 11,5% наркоторговлю, 13,8% преступления против половой неприкосновенности, из которых 7% в отношении несовершеннолетних, и другие.

«Сейчас основными задачами уголовно-исполнительной системы является обеспечение порядка и условий исполнения отбывания наказаний, охрана прав и свобод осужденных, определение средств их исправления, оказание помощи в социальной адаптации», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

По ее словам, в последние годы усовершенствованы уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательства.

Улучшены правовое положение и условия содержания осужденных, направленные на защиту прав человека и возвращения их в общество полноценными гражданами страны.

Для этого были пересмотрены методы работы, проведены различные пилотные проекты и обсуждения, как с общественностью, так и с научным сообществом.

В настоящее время наша страна является полноправным субъектом международного права и участником множества многосторонних международных договоров и правозащитных конвенций ООН в сфере прав человека.

«Как вы знаете, по инициативе министра внутренних дел Ерлана Заманбековича Тургумбаева и при поддержке Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) в 2019 году провели форум «Открытый диалог – инструмент реформирования пенитенциарной системы», в котором участвовали депутаты Парламента Республики Казахстан, представители государственных органов, дипломатических миссий, неправительственных, международных организаций, общественности, научного сообщества», - добавила Бибигуль Мунайтпасова.

По итогам данного форума было принято порядка 200 предложений, которые рассмотрены на четырех заседаниях рабочей группы, из них:

- 54 одобрены и рекомендованы к дальнейшей реализации;

- 145 исключены, в связи с увеличением финансирования, необходимостью введения дополнительных штатов либо уже предусмотрены в документах государственного планирования и законопроектах.

В целом внесено 25 изменений и дополнений в нормативные правовые акты (УИК – 15, УК– 1, УПК – 1, приказ №819 – 7, приказ №508 - 1), которые направлены на улучшение правового положения осужденных, гуманизацию исполнения уголовных наказаний и приближение к международным стандартам деятельности УИС.

К примеру, с целью улучшения правового положения осужденных были внесены поправки, такие как:

-Право подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение и замену не отбытой части наказания более мягким видом, в случае если такое право наступило в период содержания в следственном изоляторе (часть 3 статьи 90 УИК);

-Исключено обязательное вступление в самодеятельные организации для присвоения второй и третьей положительной степени поведения(часть 4 статьи 95 УИК);

-Исключен перевод осужденных с инвалидностью в учреждение полной безопасности(абзац 3 части 3-1 статьи 96 УИК);

-Предусмотрено обязательное уведомление прокурора

об изменении степени поведения, условий содержания, поощрений, взысканий, ходатайства УДО, ЗНМ (приказа МВД № 819 от 17 ноября 2014 года).

-Сокращены сроки рассмотрения представления об освобождении по болезни осужденного (абзац второй части 4 статьи 478 УПК) с месяца до десяти суток

-Из перечня видов дисциплинарных взысканий, исключено применение штрафа, как нормы, ухудшающей материальное положение осужденного(часть 1 статьи 131 УИК)

-Сокращен срок содержания в одиночной камере до 4 месяцев (подпункт 5 пункт 1 статья 131 УИК)

-Увеличены свидания переведенным осужденным в учреждение смешанной безопасности (часть 7 статьи 92 УИК)два краткосрочных и два длительных свидания в течение года

-Пересмотрен расчет времени содержания осужденных(зачет срока содержания под стражей при назначении наказания в виде лишения свободы 1 день содержания под стражей за 2 дня в учреждении минимальной безопасности и 1,5 дня в учреждении средней безопасности, 2 дня отбывания наказания в виде ограничения свободы, часть 3 статьи 62 УК).

-Внедряются дистанционные технические средства контроля за подучетными лицами служб пробации. Предполагается использование электронных браслетов в отношении осужденных, нарушающих порядок отбывания наказания, и смартфонов – для положительно характеризующихся.

«Осуществляются видеопереговоры, которые показали свою эффективность в период карантина, когда были приостановлены длительные и краткосрочные свидания. Буквально недавно, 8 июля, был проведен международный онлайн-форум «Пенитенциарная система в новой реаьности», на котором участники мероприятия обсуждали вопросы для обмена опытом и определения единых подходов к модернизации уголовно-исполнительной системы», - рассказала Бибигуль Мунайтпасова.

Эксперт подчеркнула, что особое внимание уделяется медицинскому обеспечению лиц, находящихся в учреждениях УИС.

В системе УИС имеется 65 медицинских частей, 15 медпунктов, а также две соматические,

три противотуберкулезные и одна психиатрическая больница.

Осужденные ежегодно проходит профилактический осмотр.

«В текущем году около 5 тыс. больных получили консультативно-диагностическую помощь, проведено 156 хирургических операций. Стоит отметить, что пенитенциарная медицина наработала положительную практику лечения туберкулеза, эффективность которой выше, чем в гражданском здравоохранении. В результате за последние три года количество больных туберкулезом снижено на 51%», - уточнила Бибигуль Мунайтпасова.

Представитель КУИС также отметила, что работа в данном направлении продолжается.

В настоящее время 95% личного состава и 92% осужденных вакцинированы, массового заражения коронавирусной инфекцией не допущено.

В настоящее время проводится работа по передаче медицинской службы в ведение Министерства здравоохранения. Это предложение поддержано Комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте и всеми госорганами.

С 2023 года эта функция полностью будет передана в Минздрав.

Ожидается, что это позволит получить осужденным более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения, а также искоренит укрытие возможных фактов неправомерных действий.

«За 30 лет независимости, условие содержание осужденных заметно улучшается.

В целях приближения к общемировым стандартам, проводится работа по переходу от отрядно-барачного содержания на покамерное. Сейчас имеется девять учреждений с покамерным содержанием, где содержатся около 4 тысяч лиц», - резюмировала Бибигуль Мунайтпасова.