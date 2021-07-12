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Что делается для улучшения прав и условий содержания осуждённых в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
12 Июля 2021, 13:28
Что делается для улучшения прав и условий содержания осуждённых в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается для улучшения правового положения и условий содержания осуждённых в Казахстане, рассказала начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас основными задачами уголовно-исполнительной системы является обеспечение порядка и условий исполнения отбывания наказаний, охрана прав и свобод осуждённых, определение средств их исправления, оказание помощи в социальной адаптации», - сказала Бибигуль Мунайтпасова на брифинге.

В последние годы, по ее словам, усовершенствованы уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательства.

Улучшены правовое положение и условие содержания осуждённых, направленные на защиту прав человека и возвращения их в общество полноценными гражданами страны.

«Для этого были пересмотрены методы работы, проведены различные пилотные проекты и обсуждения, как с общественностью, так и научным сообществом», - пояснила Бибигуль Мунайтпасова.

Было отмечено, что в настоящее время наша страна является полноправным субъектом международного права и участником множества многосторонних международных договоров и правозащитных конвенций ООН в сфере прав человека.


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