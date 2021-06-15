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    10:55, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Что делается для снижения уровня загрязнения воздуха в городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается в Казахстане для снижения уровня загрязнения воздуха в городах, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством, в рамках реализации концепции «Слышащего государства», рассмотрены экологические проблемы и пути их решения с общественностью, особенно с экоактивистами во всех регионах», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Было отмечено, что по результатам обсуждения совместно с общественностью, акиматами и природопользователями разработаны 17 Дорожных карт.

    «Всего предусмотрено 485 мероприятий. В 2021 году запланировано проведение 95 мероприятий. В первом квартале этого года запланировано 70 мероприятий, из них выполнено 42 мероприятия и не исполнено 28», - сообщил Магзум Мирзагалиев.

    Министр добавил, что реализация Дорожных карт к 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на средний, что поспособствует улучшению состояния атмосферного воздуха. Кроме того, будут построены 7 КОС и 24 новых полигонов, проведена реконструкция и модернизация 12 КОС, а также проведены рекультивация и ликвидация исторически загрязненных земель.

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал о принимаемых мерах по решению экологических проблем в регионах.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология
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