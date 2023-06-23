Что делается для реализации целей устойчивого развития в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) в Казахстане продолжают работу пять межведомственных рабочих групп. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Координирующим органом по реализации ЦУР является Министерство национальной экономики. Роль Секретариата осуществляет АО «Институт экономических исследований», - сказал Алибек Куантыров.

По его словам, в стране продолжают работу пять межведомственных рабочих групп по следующим направлениям:

1) Группа «Люди» – занимается целями ликвидации нищеты, гендерного равенства, обеспечения здоровой жизни, образования;

2) «Процветание» – инклюзивный рост и экономические преобразования;

3) «Планета» – рациональное использование экосистем суши и водных ресурсов, борьба с изменением климата;

4) «Мир» – безопасное и мирное общество, сильные институты, правосудие;

5) «Партнерство» – обеспечение взаимодействия между государствами по достижению целей устойчивого развития.

«В целях локализации работы по данному направлению при акиматах создаются рабочие группы по внедрению ЦУР на региональном уровне. На сегодня система мониторинга ЦУР в Казахстане включает в себя 262 индикатора, из них 87 – признаны актуальными для Казахстана, 116 – для мониторинга и 59 – отложены на перспективу», - добавил Алибек Куантыров.