Что делается для профилактики подростковой преступности в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия проводятся в целях профилактики подростковой преступности, рассказали в столичном Департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения и профилактики подростковой преступности, в том числе пресечения правонарушений среди учащихся организаций образования, выявления административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышения их правовой грамотности, а также предупреждения преступных посягательств в отношении детей, на территории города проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ДП города Нур-Султана Нэлля Дощанова.

По ее словам, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также для закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с 23 августа по 23 сентября 2021 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!».

Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в столице за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 254 родителя.