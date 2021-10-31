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    13:26, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Что делается для профилактики подростковой преступности в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия проводятся в целях профилактики подростковой преступности, рассказали в столичном Департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях предупреждения и профилактики подростковой преступности, в том числе пресечения правонарушений среди учащихся организаций образования, выявления административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышения их правовой грамотности, а также предупреждения преступных посягательств в отношении детей, на территории города проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ДП города Нур-Султана Нэлля Дощанова.

    По ее словам, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также для закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с 23 августа по 23 сентября 2021 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!».

    Работа в данном направлении будет продолжена.

    Ранее сообщалось, что в столице за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 254 родителя.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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