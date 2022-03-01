Что делается для минимизации влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нацбанк РК оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк в режиме реального времени отслеживает развитие событий и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава финрегулятора отметил, что 26 и 27 февраля США и странами Европы было объявлено о новом пакете беспрецедентных ограничительных мер в отношении финансового сектора России путем отключения отдельных российских банков от системы SWIFT и заморозки активов Центрального Банка России.

«Национальный банк для минимизации влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана приступил к реализации следующего этапа антикризисных мер. Первое. Вчера, на фоне высокой неопределенности на внешних рынках с целью предупредить влияние возросшей волатильности российского рубля Национальный банк принял решение о проведении торгов по валютной паре тенге – доллар США в режиме франкфуртского аукциона. При этом, во избежание чрезмерной волатильности открытие торгов парой тенге – доллар было отложено до соответствующего открытия полноценных торгов в Российской Федерации и объявления мер Центрального Банка России», - пояснил Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что по итогам торгов курс тенге сложился на уровне 495 тенге за доллар США. Объем торгов составил 159,5 млн долларов США. С учетом возросшей волатильности Национальный банк провел валютные интервенции в размере 98,1 млн долларов США, или 61,5% от объема торгов.