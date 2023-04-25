Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Что делает Правительство для снижения инфляции в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
25 Апреля 2023, 14:57
Что делает Правительство для снижения инфляции в Казахстане Фото: e-cis.info

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров отчитался принимаемых мерах по контролю и снижению инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утвержденный комплексный план состоит из 67 мероприятий, из которых 20 исполнено, реализация 47 мероприятий продолжится в 2023 и 2024 годах. В рамках актуализации комплекса мер министерством совместно с заинтересованными госорганами выработаны 46 новых мер, в основном направленных на увеличение объемов производства продукции. Правительство ставит перед собой задачу удержания инфляции в границах целевого коридора и недопущения дефицита товаров», - сказал глава Миннацэкономики во время заседания Правительства.

По его словам, актуализированный комплекс мер включает в себя переформатирование работы стабилизационных фондов в части перехода от прямого закупа к заключению форвардных договоров между социально-предпринимательской корпорацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Также в текущем году начнется реализация проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл Аманаты» с выдачей 17 тысяч льготных микрокредитов и созданием 18 тысяч рабочих мест. Планируется создать новые и расширить действующие молочно-товарные фермы путем льготного финансирования. Продолжится реализация импортозамещающих проектов по производству строительных материалов, товаров легкой, химической и фармацевтической промышленности.

«Также в текущем году начнется реализация 19 проектов по производству мяса птицы и 17 проектов по переработке мясной продукции, что позволит произвести 249 тысяч тонн мяса птицы и 32 тысячи тонн мясной продукции», - сообщил Алибек Куантыров.

В целях расширения географии транзитных потоков, по его данным, будут проработаны новые транспортные маршруты и увеличена доля отечественных перевозчиков грузов автомобильным транспортом с 30 до 50%. Контроль торговой надбавки будет осуществляться путем выявления непродуктивных посредников через данные электронных счетов фактур.

Вместе с тем, как заверил министр, продолжится работа по заключению соглашений между крупными производителями и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на социально значимые продукты. Будут проводиться еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.

Будет создан ситуационный центр по анализу и прогнозированию цен на базе АО «KazTrade», что позволит выявлять факторы риска роста цен.

В плане также предусмотрена поддержка социально-уязвимых слоев населения через механизм дифференцированной компенсации затрат на коммунальные услуги для различных категорий населения. Продолжится работа по предоставлению через Фонд развития промышленности доступного финансирования для проектов в обрабатывающей промышленности. В целях производства продукции среднего и высокого переделов будет обеспечена поставка базовых материалов, добываемых и производимых на территории страны со скидкой для потребности внутреннего рынка.

Алибек Куантыров, напомнил, что в течение 2022 года экономика Казахстана функционировала в условиях растущего инфляционного давления, достигнув пиковых значений к концу года до 20,3%. Причина роста инфляции – повышенный спрос на товары как на внутреннем, так и на внешних рынках, а также их дефицит, в связи с потоком мигрантов. В этом году основной вклад в ускорение инфляции продолжают вносить продовольственные товары, в том числе социально значимые продукты.


Правительство РК   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО