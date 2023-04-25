Что делает Правительство для снижения инфляции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров отчитался принимаемых мерах по контролю и снижению инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утвержденный комплексный план состоит из 67 мероприятий, из которых 20 исполнено, реализация 47 мероприятий продолжится в 2023 и 2024 годах. В рамках актуализации комплекса мер министерством совместно с заинтересованными госорганами выработаны 46 новых мер, в основном направленных на увеличение объемов производства продукции. Правительство ставит перед собой задачу удержания инфляции в границах целевого коридора и недопущения дефицита товаров», - сказал глава Миннацэкономики во время заседания Правительства.

По его словам, актуализированный комплекс мер включает в себя переформатирование работы стабилизационных фондов в части перехода от прямого закупа к заключению форвардных договоров между социально-предпринимательской корпорацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Также в текущем году начнется реализация проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл Аманаты» с выдачей 17 тысяч льготных микрокредитов и созданием 18 тысяч рабочих мест. Планируется создать новые и расширить действующие молочно-товарные фермы путем льготного финансирования. Продолжится реализация импортозамещающих проектов по производству строительных материалов, товаров легкой, химической и фармацевтической промышленности.

«Также в текущем году начнется реализация 19 проектов по производству мяса птицы и 17 проектов по переработке мясной продукции, что позволит произвести 249 тысяч тонн мяса птицы и 32 тысячи тонн мясной продукции», - сообщил Алибек Куантыров.

В целях расширения географии транзитных потоков, по его данным, будут проработаны новые транспортные маршруты и увеличена доля отечественных перевозчиков грузов автомобильным транспортом с 30 до 50%. Контроль торговой надбавки будет осуществляться путем выявления непродуктивных посредников через данные электронных счетов фактур.

Вместе с тем, как заверил министр, продолжится работа по заключению соглашений между крупными производителями и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на социально значимые продукты. Будут проводиться еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.

Будет создан ситуационный центр по анализу и прогнозированию цен на базе АО «KazTrade», что позволит выявлять факторы риска роста цен.

В плане также предусмотрена поддержка социально-уязвимых слоев населения через механизм дифференцированной компенсации затрат на коммунальные услуги для различных категорий населения. Продолжится работа по предоставлению через Фонд развития промышленности доступного финансирования для проектов в обрабатывающей промышленности. В целях производства продукции среднего и высокого переделов будет обеспечена поставка базовых материалов, добываемых и производимых на территории страны со скидкой для потребности внутреннего рынка.

Алибек Куантыров, напомнил, что в течение 2022 года экономика Казахстана функционировала в условиях растущего инфляционного давления, достигнув пиковых значений к концу года до 20,3%. Причина роста инфляции – повышенный спрос на товары как на внутреннем, так и на внешних рынках, а также их дефицит, в связи с потоком мигрантов. В этом году основной вклад в ускорение инфляции продолжают вносить продовольственные товары, в том числе социально значимые продукты.