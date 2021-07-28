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Что делает МОН РК для перехода на традиционный формат обучения

28 Июля 2021 13:22
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Что делает МОН РК для перехода на традиционный формат обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делает Министерство образования и науки РК для перехода на традиционный формат обучения, рассказал председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы проводим комплексные работы. На случай перехода на традиционный формат обучения занимаемся вопросами окончания ремонта школ к новому учебному году, вопросом вакцинации учителей, вопросами сохранения всех санитарных и эпидемиологических требований в школах», - сказал Жомарт Карамбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее он рассказал , в каком случае можно будет перейти на традиционный формат обучения в школах.

«Это зависит от эпидемиологической ситуации. Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением Главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения», - пояснил Жомарт Карамбаев.


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#Образование   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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