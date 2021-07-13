Что делает Минторговли для стабилизации цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится Министерством торговли и интеграции по стабилизации цен на продовольственные товары? Об этом рассказал глава ведомства Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы цены не регулируем, не сдерживаем. Вопрос в том, чтобы обеспечивать своевременно несколько показателей продовольственной, продуктовой безопасности. Конечно же, в первую очередь, необходимо, чтобы этот товар был. Должна быть объективная цена и соответствующее качество. По всем этим параметрам работаем. Конечно, есть функционал, который связан с тем, чтобы наши производители своевременно получали товар, возможность создавать тот или иной продукт. У нашего производителя есть большая проблема, допустим, в прошлом году была такая же проблема с капустой, в этом году с луком. Здесь речь идет о правильном информировании со стороны государственных органов», - заверил министр торговли.

По его словам, проводится работа с местными исполнительными органами, для того чтобы своевременно наращивались вопросы форвардных контрактов и оборотной схемы, что позволяет торговым сетям и предпринимателям получать средства заранее с тем, чтобы осенью обеспечить тот или иной объем поставок и обязательства по цене.

«Могут использоваться инструменты запрета на экспорт. Эти вопросы рассматриваются межведомственной комиссией по тем направлениям, где это необходимо. Проводится работа с местными исполнительными органами, чтобы обеспечить своевременно балансировку и перемещение продукции внутри страны. По стабилизационному фонду есть определенные объемы. Понятно, что их не всегда хватает, в целом, если говорить об общем объеме стабилизационных фондов, они всего лишь покрывают 2-3% рынка и не всегда могут влиять эффективно», - добавил Бахыт Султанов.