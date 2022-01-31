Что делает Альянс студентов Казахстана для развития культуры чтения среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев согласен с мнением Президента Казахстана о том, что не нужно идеализировать образование в Европе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Альянса студентов прокомментировал интервью Главы государства телеканалу «Хабар 24».

«Однозначно, интервью с Президентом оставило положительное впечатление. Среди населения интервью вызвало заинтересованность. Глава государства озвучил детальную информацию по массовым беспорядкам, остановился на важных вопросах, которые обсуждались в обществе. Конечно же, интервью адресовано не только народу Казахстана, но и мировому сообществу. Президент – гарант Казахстана, гарант безопасности народа, всегда будет действовать во благо народа. Также мне понравилось высказывание Президента об обучении молодежи. Сейчас молодежь выбирает гуманитарные специальности. На рынке нам не хватает технических специалистов. Согласен с мнением Президента о том, что не нужно идеализировать образование в Европе. Хорошие специалисты выпускались также из российских вузов. Министерство образования опубликовало список стран, вузов, куда могут поступить наши молодые ребята на технические специальности», - отметил глава Альянса студентов Казахстана.

В ходе беседы Ильяс Тустикбаев высказался касательно тезиса Президента о том, что современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой.

«Современная молодежь более гибкая, мобильная, хорошо ориентируется в социальных сетях, Интернете. Хоть и не часто молодежь ходит в библиотеки, зато читает электронные книги. То, что Президент высказался про Гегеля и Бабеля, вызвало заинтересованность у молодых. Начали на полки ставить книги этих авторов, увеличилось количество запросов в Интернете. Наш Глава государства владеет несколькими языками, он уважаемый дипломат. Это хороший пример для современной молодежи. Президент также высказался о значимости партий, встрече с бизнесменами, привел в пример узбекских олигархов, сравнил с казахскими олигархами. Думаю, начнется совместная работа с бизнес-сектором. Также хотелось бы остановиться на фонде «Қазақстан халқына». Фонд не только в краткосрочной перспективе будет актуален, думаю, он будет долгие годы помогать нуждающимся», - поделился Ильяс Тустикбаев.

В ходе беседы председатель Альянса студентов Казахстана рассказал, какие мероприятия проводятся организацией для повышения культуры чтения среди молодежи.

«Даже когда мы ходим в торговые центры, видим, что в книжные магазины заходят школьники, дети. В связи с этим можно было бы совместно с большими книжными магазинами организовать акции для популяризации чтения. Конечно же, нужно расширить фонд книг на казахском языке, включая мировые бестселлеры. Думаю, нужно продолжить эту работу. Со своей стороны собираем книжный фонд. Если молодежи нравятся определенные книги, вручаем им. У нас действует коворкинг-центр в Нур-Султане. Любой желающий может прийти в центр, почитать книгу, пополнить наш фонд. Мы проводим также розыгрыш книг, чтобы заинтересовать ими студентов. В учебных заведениях, вузах открываются современные коворкинг-центры, где также нужно размещать книжные полки, чтобы каждый студент свободное время проводил в коворгинге», - добавил он.





Фото: astana.gov.kz