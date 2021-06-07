Что даст законопроект по вопросам развития конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о разработке законопроекта по вопросам развития конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Серик Жумангарин, в настоящее время нами во исполнение поручения Главы государства Агентством с участием депутатов Мажилиса Парламента, представителей общественности и бизнеса разработан законопроект по вопросам развития конкуренции. Основной целью законопроекта определена реализация новых направлений государственной политики по развитию конкуренции, утвержденных Указом Президента Республики в декабре прошлого года.

«В целом, Законопроектом предусмотрены следующие направления: совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики; регулирование деятельности государственных и частных операторов; разгосударствление экономики; развитие конкуренции на государственных закупках; обеспечение равного доступа к мерам государственной поддержки; расширение доступа к ключевой мощности; стимулирование внедрения комплаенс-систем субъектами рынка; внедрение института доверенного лица (trustee); исключение барьеров переориентации спроса; меры по реализации Нацпроекта по развитию конкуренции», - рассказал Серик Жумангарин во время международного круглого стола «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства».

Также по словам председателя Агентства, важным моментом является внедрение механизма оценки воздействия на конкуренцию принимаемых правовых актов для реализации принципа «Effet utile», в связи с чем законопроектом предусмотрено законодательное закрепление анализа воздействия на конкуренцию.

«Эту практику мы взяли у ОЭСР, с ней мы сотрудничаем и являемся членами Комитета по конкуренции. С принятием данного законопроекта любое введение НПА и законодательного акта будет проводиться с учетом анализа воздействия на конкуренцию. В целом принятие законопроекта позволит решить системные проблемы функционирования товарных рынков и устранить барьеры, препятствующие развитию конкуренции», - подчеркнул С. Жумангарин.