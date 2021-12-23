+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что даст законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»

23 Декабря 2021 13:24
Поделиться:
Что даст законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решению каких вопросов поспособствует законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», пояснил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин Как развивается город Курчатов, рассказал аким Сенат вернул в Мажилис законопроект по совершенствованию залоговой политики банков второго уровня

Как отметил Магзум Мирзагалиев, Министерством энергетики разработаны два законопроекта – «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности».

«С целью решения актуальных проблем законопроектами предлагается следующие мероприятия: внедрение новой земельной подкатегории - «земли зоны ядерной безопасности» для целей эффективного управления; назначение ответственной за выполнение работ Семипалатинской зоны ядерной безопасности подведомственной организации Министерства энергетики; определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы; изменение статуса загрязненных земель полигона из категории «земель запаса» в категорию «земель зоны ядерной безопасности» и создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях, перевод земель, определение границ и площади постановлением Правительства; мониторинг и контроль радиационной обстановки; реабилитация загрязненных участков и строительство Пункта хранения исторически образованных радиоактивных отходов; организация мероприятий по обеспечению ядерной безопасности в специализированной зоне», - рассказал Магзум Мирзагалиев во время круглого стола в Мажилисе.

Также министр заявил, что подведомственной организацией Министерства энергетики, осуществляющей деятельность на территории сверхнормативно-загрязненной зоны, предполагается назначить Национальный ядерный центр Республики Казахстан.

Ранее министр энергетики назвал ряд проблемных вопросов, связанных с закрытием Семипалатинского полигона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Мажилис   #Безопасность   #Ядерное оружие   #Минэнерго РК   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин
Как развивается город Курчатов, рассказал аким
Сенат вернул в Мажилис законопроект по совершенствованию залоговой политики банков второго уровня
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
4 Врачи Алматы спасли жизнь 52-летней роженице и близнецам
5 Мазар Байтайлак батыру установили в СКО
6 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Читайте также
Об обеспечении безопасности в Нур-Султане рассказал Алтай Кульгинов
Казахстан находится в «зеленой зоне» стран с самым низким показателем доли молодежи NEET
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
Врачи Алматы спасли жизнь 52-летней роженице и близнецам
Мазар Байтайлак батыру установили в СКО
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив