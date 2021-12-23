Что даст законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решению каких вопросов поспособствует законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», пояснил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Магзум Мирзагалиев, Министерством энергетики разработаны два законопроекта – «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности».

«С целью решения актуальных проблем законопроектами предлагается следующие мероприятия: внедрение новой земельной подкатегории - «земли зоны ядерной безопасности» для целей эффективного управления; назначение ответственной за выполнение работ Семипалатинской зоны ядерной безопасности подведомственной организации Министерства энергетики; определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы; изменение статуса загрязненных земель полигона из категории «земель запаса» в категорию «земель зоны ядерной безопасности» и создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях, перевод земель, определение границ и площади постановлением Правительства; мониторинг и контроль радиационной обстановки; реабилитация загрязненных участков и строительство Пункта хранения исторически образованных радиоактивных отходов; организация мероприятий по обеспечению ядерной безопасности в специализированной зоне», - рассказал Магзум Мирзагалиев во время круглого стола в Мажилисе.

Также министр заявил, что подведомственной организацией Министерства энергетики, осуществляющей деятельность на территории сверхнормативно-загрязненной зоны, предполагается назначить Национальный ядерный центр Республики Казахстан.

Ранее министр энергетики назвал ряд проблемных вопросов, связанных с закрытием Семипалатинского полигона.