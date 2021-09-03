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Что даст закон о профессиональных квалификациях

3 Сентября 2021 12:19
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Что даст закон о профессиональных квалификациях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Азамат Бейсенбенов прокомментировал Послание Президента РК в части принятия закона о профессиональных квалификациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы уже несколько лет проводим работу по актуализации образовательных программ совместно с вузами и колледжами. Если в 2018 году мы привлекали работодателей и они смотрели образовательные программы вузов, то удовлетворенность качеством образования составляла 33%. На сегодня она повысилась до 52%», - сказал Азамат Бейсенбенов на экспертной встрече по обсуждению Послания.

По его мнению, этот процесс нужно продолжать.

«Надо, чтобы работодатели активно участвовали в этом процессе, актуализировали образовательные программы, подсказывали учебным заведениям, какие специалисты нужны, какие навыки и знания нужны. Сама экономика динамически изменяется – то есть, одна профессия буквально через 3-5 лет может устаревать и нужны новые навыки. И в своем Послании Глава государства поставил четкую задачу, что необходимо принять отдельный закон о профессиональных квалификациях. Этот закон очень нужен ввиду того, что профессии постоянно меняются», - отметил спикер.

А. Бейсенбенов привел пример.

«К примеру, если специалист закончил слесарем, поработал 3-5 лет, а работодатель уже поставил новое оборудование с чиповым программным управлением, ему нужно переучиться; он самостоятельно переучился и кто будет подтверждать квалификацию? Как раз этот закон будет регулировать систему сертификации, где он может пойти в квалификационный центр, подтвердить свою квалификацию и приступить к работе. Соответственно, работодатель может уже оплачивать более высокую зарплату», - заключил он.


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#Послание Президента-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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