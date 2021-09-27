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    16:03, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Что даст закон о биологической безопасности, пояснил Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о законе о биологической безопасности, который планируют принять в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году впервые в истории Казахстана будет принят специальный закон о биологической безопасности. Он создаст правовую базу для борьбы с биоугрозами. Планируется создание национальной системы прогнозирования безопасности страны. Это позволит на системной основе проводить работу по защите от биологических угроз», - сказал Ералы Тугжанов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

    Ералы Тугжанов отметил, что приоритетным является также развитие собственного производства лекарственных средств и медизделий.

    «Сегодня мы себя обеспечиваем на уровне 17% собственной продукции. К 2025 году этот уровень достигнем до 50%. Для этого был принят специальный комплексный план», - добавил заместитель Премьер-Министра.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Закон и право Безопасность
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