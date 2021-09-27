Что даст закон о биологической безопасности, пояснил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о законе о биологической безопасности, который планируют принять в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году впервые в истории Казахстана будет принят специальный закон о биологической безопасности. Он создаст правовую базу для борьбы с биоугрозами. Планируется создание национальной системы прогнозирования безопасности страны. Это позволит на системной основе проводить работу по защите от биологических угроз», - сказал Ералы Тугжанов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

Ералы Тугжанов отметил, что приоритетным является также развитие собственного производства лекарственных средств и медизделий.

«Сегодня мы себя обеспечиваем на уровне 17% собственной продукции. К 2025 году этот уровень достигнем до 50%. Для этого был принят специальный комплексный план», - добавил заместитель Премьер-Министра.



