РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Что даст введение Административного процедурно-процессуального кодекса в РК - мнение судьи

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что даст введение Административного процедурно-процессуального кодекса на практике гражданам Казахстана? Своим мнением на этот счет поделился судья Верховного суда РК Аслан Тукиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной целью Административного процедурно-процессуального кодекса является закрепление гарантий, которые позволят гражданам реально участвовать в процессе принятия управленческих решений и эффективно защищать свои права при рассмотрении споров с органами власти в суде», - отмечает Аслан Тукиев

    По его словам, принципиально новым в кодексе является то, что в Казахстане с 1 июля 2021 года начнет работать четвертый вид судопроизводства - административный - со своими новшествами и особенностями.

    В частности:

    1. Иски граждан и бизнеса будут рассматриваться по принципу «презумпции виновности госоргана».

    2. Госорганы должны вести себя в судах более дисциплинированно. Не явился на процесс или не представил документы в суд - денежное взыскание 20 МРП. И не раз.

    3. Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства будет принцип активной роли суда. Судья станет «активным» и «говорящим». Он будет помогать истцу отстаивать его интересы.

    4. Административным судом будет обеспечиваться жесткий контроль над исполнением собственных решений.

    6. Вводится досудебная стадия. Человек сначала идёт в вышестоящий госорган. Не нашел там понимания подает иск в суд. То есть у госоргана будет возможность без суда исправить свои ошибки.


    Напомним, 29 июня 2020 года Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он вводится в действие с 1 июля 2021 года. Кодексом вводятся принципы, призванные защитить интересы граждан, в том числе от необоснованных и недостаточно мотивированных решений государственных органов. Так, все неясности законодательства будут толковаться в пользу граждан.


    Теги:
    Закон и право Мнения Другие государственные органы Права человека Общество Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Сегодня, 16:53
    Североказахстанец Алексей Луценко принес Казахстану пятую золотую медаль Азиады
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!