Что даст введение Административного процедурно-процессуального кодекса в РК - мнение судьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что даст введение Административного процедурно-процессуального кодекса на практике гражданам Казахстана? Своим мнением на этот счет поделился судья Верховного суда РК Аслан Тукиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью Административного процедурно-процессуального кодекса является закрепление гарантий, которые позволят гражданам реально участвовать в процессе принятия управленческих решений и эффективно защищать свои права при рассмотрении споров с органами власти в суде», - отмечает Аслан Тукиев

По его словам, принципиально новым в кодексе является то, что в Казахстане с 1 июля 2021 года начнет работать четвертый вид судопроизводства - административный - со своими новшествами и особенностями.

В частности:

1. Иски граждан и бизнеса будут рассматриваться по принципу «презумпции виновности госоргана».

2. Госорганы должны вести себя в судах более дисциплинированно. Не явился на процесс или не представил документы в суд - денежное взыскание 20 МРП. И не раз.

3. Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства будет принцип активной роли суда. Судья станет «активным» и «говорящим». Он будет помогать истцу отстаивать его интересы.

4. Административным судом будет обеспечиваться жесткий контроль над исполнением собственных решений.

6. Вводится досудебная стадия. Человек сначала идёт в вышестоящий госорган. Не нашел там понимания подает иск в суд. То есть у госоргана будет возможность без суда исправить свои ошибки.





Напомним, 29 июня 2020 года Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он вводится в действие с 1 июля 2021 года. Кодексом вводятся принципы, призванные защитить интересы граждан, в том числе от необоснованных и недостаточно мотивированных решений государственных органов. Так, все неясности законодательства будут толковаться в пользу граждан.