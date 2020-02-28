Что даст внедрение ОСМС, рассказал Тимур Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов рассказал об основных итогах деятельности государства в сфере здравоохранения за последние несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы реализации программы «Денсаулык» продолжительность жизни превысила 73 года, общая смертность снижена на 4%, младенческая – на 11%, материнская - на 19%. Таким образом, ее результаты очевидны и положительны. Важно не останавливаться на достигнутом и поддерживать положительную динамику отрасли», - сказал Тимур Сулейменов на коллегии Министерства здравоохранения.

По его словам, на это и направлена новая программа развития здравоохранения, уже до 2025 года. Она разработана в рамках реализации поручений Главы государства.

«Одним из основных факторов устойчивого развития отрасли здравоохранения является финансирование. В этой связи большие ожидания и медиков, и простых граждан связаны с внедрением новой системы обязательного социального медицинского страхования. Качественное внедрение этой системы позволит направить на здравоохранение до 5% ВВП. Это те задачи, которые ставил перед нами Елбасы», - отметил заместитель руководителя Администрации Президента.

Он выразил мнение, что это также поможет простимулировать привлечение инвестиций в отрасль, усилить конкуренцию и пациентоориентированность нашей системы здравоохранения.

«ОСМС должно однозначно оправдать ожидания и населения, и самих медиков. Основной ценностью любой отрасли является человеческий капитал, особенно в такой высокоспециализированной, чувствительной отрасли как медицина. Поэтому необходимы действенные меры по повышению статуса медработников в обществе, решение вопроса дефицита квалифицированных медицинских кадров. В этой связи, в 2019 году были повышены зарплаты всем медицинским работникам до 30%. Правительство выделило на эти цели 42 млрд тенге, эта работа продолжается. Глава государства поддержал дальнейшее повышение зарплаты врачам - до 2,5 раз, медсестрам - в 1,5 раза. В целом улучшается социальная поддержка медработников», - заключил Т. Сулейменов.