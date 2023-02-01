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Что даст «тройственный газовый союз» странам-партнерам, объяснили в Минэнерго

1 Февраля 2023, 20:18
Что даст «тройственный газовый союз» странам-партнерам, объяснили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал перспективы «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет не о создании какого-то союза. Исторически мы всегда работали совместно, Казахстан ранее всегда был страной-транзитером значительных объемов газа в направлении Российской Федерации. Сегодня мы обсуждаем возможный транзитный оборот для потребностей Узбекистана и для наших нужд тоже. До того момента, пока мы не сможем восполнить и увеличить нашу ресурсную базу», - сказал Болат Акчулаков в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly.

По его словам, это взаимодействие как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате на условиях взаимной выгоды.

«Такие переговоры нами технически ведутся, чтобы понять, как можно использовать совместно газотранспортные мощности Казахстана, России и Узбекистана. Чтобы осуществлять прокачку и транспортировку этого газа», - объяснил министр.

Напомним, в 2022 году Президенты Казахстана и России обсудили создание «тройственного газового союза».


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